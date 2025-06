Nell’estate del 2024 è arrivata la conferma del ritorno de I Cesaroni, e proprio in concomitanza con l’uscita di questa notizia, Elena Sofia Ricci, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, avevapreferito non sbilanciarsi: “Sì ho sentito tutto. Anche io attendo moltissimo il ritorno de I Cesaroni. Se tornerò anche io nella serie? Non svelo niente”.

Lo scorso dicembre, durante la sua ospitata a Belve, l’attrice ha detto che non avrebbe preso parte alla serie tv nella quale ha vestito i panni di Luisa Liguori: “Se torno anche io? No, non ci sarò. Non lo so che fine farà il ruolo che avevo. Mi avevano chiesto di fare un cameo ma no, ero andata via troppo tempo prima. Se mi richiamassero? Non credo. Ci sono delle cose che è bene che finiscano a un certo punto. Hanno detto che la mia presenza aleggerà nella serie. Mio piacerebbe sapere se sarò morta”.

Nella giornata di sabato, nel corso dell’Italian Global Series Festival di Rimini, Claudio Amendola è stato polemico con gli attori che hanno deciso di non ritornare a recitare ne I Cesaroni: “Max Tortora ha detto che tornerà se ci saranno altre stagioni? Ah, anche io farò Il Padrino 4. Alessandra Mastronardi era già uscita, Tortora era già uscito, come altri, che non erano nella sesta stagione. Vi posso garantire che nessuno di loro è andato via per volontà nostra, a cominciare dalla signora Elena Sofia Ricci. A un certo punti gli attori come giustamente fanno, hanno deciso che questa serie non li soddisfaceva più, che questi ruoli e questi personaggi erano saturi. Noi di certo non tratteniamo nessuno per il colletto. Noi gli abbiamo augurato di fare buon viaggio. Noi però non abbiamo bisogno di nessuno! Siamo felici di chi c’era, è stato contento di rimanere e ha sempre riconosciuto l’importanza de I Cesaroni nelle loro carriere”.

Poche ore l’intervento di Amendola, Elena Sofia Ricci ha pubblicato su Instagram una citazione che sa proprio che replica alle parole del collega: “Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce. Perché ancora prima di amarti ti rispetta. Cit”.