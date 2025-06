Shaila Gatta ha ormai voltato pagina dopo la fine della passionale quanto burrascosa storia d’amore con Lorenzo Spolverato. Lo scorso 31 marzo, durante la finale del Grande Fratello, l’ex velina di Striscia la Notizia è rientrata nella Casa per scaricare il modello milanese, definendo la loro relazione “tossica”.

Nelle settimane successive alla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Shaila e Lorenzo hanno avuto un confronto prima telefonico, e in seguito di persona, durante il quale hanno archiviato definitivamente la loro relazione. Spolverato ha anche accusato l’ex fidanzata di pensare esclusivamente ai fan: “Dopo qualche settimana da quella telefonata, avevo capito che fosse a Milano quindi l’ho chiamata per dirle che stavo per raggiungerla. Ci siamo visti e mi sono reso conto che non le ero indifferente ma che indossava ancora la corazza che le avevo visto indossare al suo ingresso nella Casa a settembre […] C’è stato solo un abbraccio. Ma mi sono reso conto che invece di ascoltarmi o chiedere spiegazioni, preferiva affidarsi a quello che scrivevano sui social. […] L’ho chiamata il giorno dopo per capire come dovessimo comportarci con i fan, ma lei mi ha chiesto di evitare di fare riferimento al nostro incontro […] Dopo quell’incontro ho scoperto che, nel corso di una diretta, aveva rivelato ai fan che ci eravamo incontrati. L’aveva detto senza entrare nei dettagli ma per me è stata una delusione. Mi aspettavo che almeno mi chiamasse prima di dirlo, visto che aveva chiesto a me di tacere. Non le importava nulla, per lei ero sparito dalla faccia della terra. Se ne è sempre fregata. A quel punto le ho mandato un ultimo messaggio e le ho detto che per me era stata una delusione e che sarei andato avanti con la mia vita. Volevo concentrarmi anch’io sul mio lavoro, come lei aveva fatto in quel mese e mezzo. Lei ha una posizione professionale diversa dalla mia, io devo ancora costruirla e, nonostante questo, le avevo dato tutta la mia attenzione e le mie energie. Se mi ha risposto a quel messaggio? No, perché l’ho bloccata. Non mi interessava la sua risposta”.

Antonella Fiordelisi, amico del suo fidanzato: "Forse Shaila Gatta è la donna giusta"

Nelle ultime ore, Shaila Gatta, che in questo periodo si sta concentrando esclusivamente sul suo lavoro (si starebbe preparando a sostenere un provino per Tale e Quale Show), è tornata nuovamente al centro del gossip. In un video pubblicato dalla sua amica Antonella Fiordelisi, anche lei ex gieffina, sul suo canale broadcast, l’influencer salernitana, che si trova a cena insieme al compagno Giulio Fratini e ad un suo amico, chiede proprio a quest’ultimo se è fidanzato. “No, non sono fidanzato – risponde lui -. Ma sono innamorato. Forse Shaila Gatta è la donna giusta”.

Il filmato ha fatto in poco tempo il giro dei social, scatenando diverse reazioni. Shaila l’ha visto? E quale sarà stata la sua reazione?