A partire da giovedì 3 luglio, Temptation Island torna su Canale 5 con una nuova edizione. Dopo aver fornito alcune anticipazioni a TV Sorrisi e Canzoni, Filippo Bisciglia ha rilasciato un’intervista anche al settimanale Chi, nella quale si è lasciato andare ad altri spoiler.

“Le novità? Prima di tutto il posto, siamo in Calabria e ci siamo trovati molto bene. La spiaggia è meravigliosa. Hanno ricostruito tutto, i villaggi, le camere, le aree comuni. Posso dirvi che ci sono dettagli nuovi bellissimi, piscine trasparenti, spazi ampi, un falò nuovo e gigantesco. Mi ha ricordato le mie estati a Praia di Mare. Se Maria De Filippi è sempre al comando? Certo, sempre. Maria sa tutto ed è incredibile. Lei è così coinvolta, appassionata, precisa. Ha un amore vero per Temptation Island. Questo show le piace da morire, ride, si emoziona, si diverte. Lei c’è sempre”.

Il conduttore ha anche detto che tra i protagonisti di questa edizione ci sono state diverse “incrinature visibili da subito in coppie di lunga data”. Bisciglia ha anche ammesso che durante le riprese di Temptation Island gli capita spesso di apprezzare la bellezza delle ragazze single, ma che dopo un po’ di fantasia torna con i piedi per terra, visto che è fidanzatissimo con Pamela Camassa.

“Se durante le riprese mi è mai capitato di pensare “questa single è proprio il mio tipo”? Sincero? Ogni tre minuti! Poi però torno alla realtà e la mia realtà è Pamela, con cui sto da dodici anni. Per altro lei mi segnala i single che le piacciono di più. Ma anche per questo siamo solidi. E soprattutto lo siamo perché siamo una coppia ironica, giocosa, ci prendiamo in giro”.