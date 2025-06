Lo scorso maggio, in seguito a rumor e indiscrezioni che circolavano ormai da diversi giorni, il noto esperto di gossip Alessandro Rosica aveva rivelato che la mamma di Greta Rossetti, la signora Marcella Bonifacio, gli aveva confermato che la storia d’amore tra la figlia e Sergio D’Ottavi, nata durante la diciassettesima edizione del Grande Fratello, era giunta ai titoli di coda.

A distanza di alcune settimane, il fratello dell’influencer lombarda, Josh Rossetti, aveva in parte confermato i rumor, parlando, però, del fatto che la coppia fosse alle prese con un momento complicato: “Non è un momento di crisi, magari è uno di quei picchi verso il basso delle relazioni. Si sa che le relazioni sono un elastico, come una fisarmonica. Si aprono, si chiudono, il fuoco si accende, si spegne. Una relazione è fatta di queste cose, magari è un semplice momento dove la fiamma è piccolina, ha bisogno di essere alimentata. Capita, comunque siano umani, succede questa cosa nella vita, nelle relazioni di ognuno di noi”.

Nelle settimane successiva, Greta e Sergio hanno preso strade differenti. Lei si sta godendo le vacanze ad Ibiza (per ben due volte) in compagnia di Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne ed ex volto di Temptation Island, mentre lui è in giro per l’Italia alle prese con alcuni dj set. E proprio dopo uno di questi, Alessandro Rosica aveva pubblicato diverse storie social che ritraevano D’Ottavi in discoteca in compagnia di una ragazza, facendo intendere che tra lui e la Rossetti la relazione fosse andata definitivamente in archivio.

Dopo settimane di silenzio, Sergio ha deciso di rispondere agli ultimi rumor, attraverso una storia sul suo profilo Instagram: “Niente ragazzi sto provando a cercare un po’ di verità alle stro***te che scrivono, ma non ho trovato nulla. Ritento, magari sarò più fortunato”. Anche Greta ha voluto rispondere, sempre attraverso le sue storie, chiarendo che si tratta di notizie false: “E mentre voi state a casa ad inventare fake news… noi ci divertiamo!”.

Quel che è certo, è che la coppia sta attraversando un periodo di crisi, ma il fatto che abbiano deciso di non sbilanciarsi lascia presagire che le cose potrebbero risolversi per il meglio.