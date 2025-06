Lo scorso maggio, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, coppia nata durante la diciassettesima edizione del Grande Fratello, erano tornati al centro della cronaca rosa. Stando ad alcune voci, infatti, poi confermate dalla madre di lei, i due ex gieffini stavano vivendo un momento di crisi che li ha poi portati ad una rottura definitiva. I più “maligni” sostenevano che la fine della storia d’amore tra l’influencer lombarda e il dj laziale fosse dovuta ad un presunto flirt tra Greta e Lorenzo Spolverato, pettegolezzo poi smentito dalla stessa ex tentatrice di Temptation Island.

“Non mettete in mezzo terze persone che non c’entrano e con cui ci sono rapporti di amicizia normali, state sereni, poi se volete farvi film mentali siete liberi, ma io vi dico come stanno le cose e lo so io e lo sa Sergio. Sono una persona normale e non mi va di sbandierare la mia vita privata, condivido con voi la qualsiasi, ma ho sempre detto che la mia vita privata l’avrei lasciata tale. Ora non mi va di parlarne, non mi va di farvi sapere nulla. Quando avrò qualcosa da dire e se vorrò lo farò, adesso no. Ringrazio tutte le persone che mi hanno difeso e chiedo di seguire me se vi piace la mia persona, la mia vita privata continuerò a tenerla privata, come ho sempre fatto perché potremmo esserci lasciati dieci volte e voi non lo sapete. Se vorrò condividere qualcosa lo farò, fino ad allora voi non fatevi film mentali, vivete sereni, fatevi la vostra vita e amatemi”.

Adesso sembra che Sergio D’Ottavi abbia voltato definitivamente pagina. L’ex gieffino, infatti, impegnato in un djset, è stato avvistato vicino ad una ragazza “misteriosa”, che si trovava proprio al suo fianco in consolle. “Giusto che si rifaccia una vita - ha scritto l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha pubblicato le foto di Sergio e della ragazza in questione -. E' un bravo ragazzo, merita il meglio".