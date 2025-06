Sembrava procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Tuttavia, nelle ultime ore un’indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica ha fatto scattare un campanello d’allarme tra i fan della coppia nata durante l’ultima edizione di Uomini e Donne.

Il noto esperto di gossip, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dell’ex tronista romano in quel di Marbella, aggiungendo la seguente didascalia: “Gianmarco Steri a Marbella, senza Cristina. Qualcuno direbbe che questa è una perfetta vacanza da single. Avevo forse ragione?”.

Com’era lecito aspettarsi, le parole di Rosica hanno scatenato un vero e proprio terremoto. Moltissimi utenti hanno preso le difese di Gianmarco, sostenendo che lui si trovi lì per l’addio al celibato di un suo amico e che non ci sia nulla di male nel concedersi una vacanza senza la sua fidanzata.

Gianmarco e Cristina, le loro parole dopo la scelta

Nelle passate settimane, “freschi” di scelta, Gianmarco e Cristina si sono raccontati ai microfoni di Witty TV. Un'intervista in cui hanno parlato della loro quotidianità una volta usciti dal dating show di Maria De Filippi e dei loro progetti.

“Non mi aspettavo che Cristina fosse più pesante di me. Fuori dallo studio è stata una scoperta perché, oltre al fatto che è pesante, ha una dolcezza e una naturalezza che non pensavo – ha rivelato Cristina -. E poi non sapevo fosse gelosa. Invece lo è, pure troppo. E ho scoperto che è una cuoca fantastica”.

“Non pensavamo nemmeno noi di stare così tanto tempo insieme - ha dichiarato Gianmarco -. Pensavamo di stare insieme qualche giorno, poi di staccarci. E invece non ci siamo riusciti”.