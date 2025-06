Sonia Bruganelli è stata ospite di Giulia Salemi a Non lo faccio x moda, podcast ideato e condotto dall’influencer italo-iraniane. Le strade delle due si sono incrociate per la prima volta nel 2023, quando la prima era una delle due opinioniste del Grande Fratello Vip (l’altra era Orietta Berti), mentre la seconda era la portavoce del sentiment social. All’inizio, il rapporto tra Sonia e Giulia era tutt’altro che idilliaco (si sono punzecchiate diverse volte durante alcune puntate), come confermato dalla stessa Bruganelli a Non lo faccio x moda.

“Se c’era una persona che poteva avere un titolo per fare l’opinionista del Grande Fratello, ero io. Perché credo sia l’unica che si fosse ai tempi laureata sul Grande Fratello […] Io comunque ero collegata a Paolo Bonolis, con il Grande Fratello ho iniziato a distaccarmi da questa ‘la moglie di’”.

Poi ha preso la parola Giulia: “Io durante il Grande Fratello ti ho vissuta male, nel senso che ogni puntata dicevo ‘lei mi odia, gli sto antipatica’. Ti stavo antipatica?”. “Sì!”, ha risposto Sonia senza peli sulla lingua.