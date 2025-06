L’attesa sta per terminare. Giovedì 3 luglio prenderà il via la nuova edizione di Temptation Island. Nelle ultime ore, a tenere banco è un’anticipazione fornita da Filippo Bisciglia, che sarà protagonista, insieme alle coppie, della copertina di TV Sorrisi e Canzoni.

“Per una delle coppie protagoniste è successo qualcosa che non era mai accaduto in tutte le edizioni precedenti di Temptation Island”. Una frase, quella del conduttore, che ha immediatamente acceso la curiosità telespettatori.

Le coppie di Temptation Island

Alessio e Sonia M.

Alessio e Sonia M. sono la prima coppia ufficiale di Temptation Island. Lui ha 39 anni e lei 48. Sono entrambi avvocati. Il primo a scrivere al programma è stato proprio Alessio e alle telecamere di Temptation Island ha spiegato il motivo: "Il nostro rapporto è turbolento e quindi io vivo le nostre giornate quotidiane con un mix di emozioni pressoché negative che mi fanno soffrire", ha detto.

Un sentimento condiviso anche dalla fidanzata Sonia M. che rivela: "Forse avrei dovuto scrivere io perché nell'arco degli ultimi due anni io ho notato da parte sua un allontanamento. Una serie di comportamenti e atteggiamenti che mi fanno dubitare del suo amore nei miei confronti”.

Sonia ritiene di amarlo e di averglielo dimostrato negli anni: "L'ho aiutato quando è diventato avvocato. Esercita anche adesso in casa mia". Ammette, però, di non voler ricadere negli errori del passato: "Ho subito una relazione che mi ha fatto soffrire in quanto ho ritenuto di essere stata usata e a oggi non voglio più sbagliare".

Simone e Sonia B.

Simone e Sonia B. sono la seconda coppia ufficiale di Temptation Island. Simone ha 28 anni ed è un personal trainer. A scrivere a Temptation Island è stato proprio lui: "Sono fidanzato con Sonia da 6 anni e conviviamo da 5 anni e mezzo a Modena. Voglio capire se la nostra relazione può andare avanti, il nostro rapporto ormai è piatto e con il passare degli anni ci siamo sempre più allontanati".

Sonia ammette di non sentirsi più sicura del suo rapporto con Simone a causa degli atteggiamenti di lui: "Io sono innamorata ma vivo molto nel ricordo di quello che eravamo, di quello che volevamo essere e di quello che purtroppo al giorno d'oggi non siamo". Sonia percepisce delle mancanze da parte del suo partner: "Da quanto tempo non mi dici 'sei bella?'", chiede lei.

Valentina e Antonio

Valentina e Antonio sono la terza coppia ufficiale di Temptation Island 2025. Fidanzati da circa un anno ma già alle prese con problemi di fiducia. È stata proprio Valentina a scrivere al programma condotto da Filippo Bisciglia: "Non mi fido di lui, ho già preparato le valigie perché sono certa che durante il programma lui sbaglierà", ha dichiarato.

A incrinare il rapporto tra Valentina e Antonio, un episodio risalente all’inizio della loro relazione. Valentina ha raccontato alle telecamere di Temptation Island che Antonio le aveva detto di partire con un amico, ma in realtà il viaggio lo ha fatto con un’altra ragazza, "la sua fidanzata". A svelarle la verità fu proprio quest’ultima, che le scrisse sui social: "Io e te abbiamo una cosa in comune: il fidanzato". Due ragazze nello stesso momento? "Eh... può capitare", commenta lui.

Sarah e Valerio

Sarah e Valerio sono fidanzati da 5 anni e attualmente convivono: "Abbiamo scritto entrambi a Temptation Island e quest'anno siamo stati richiamati", ha detto lei. "In questi anni ho avuto molte mancanze da parte di Valerio, mi è sembrato quasi di elemosinare il suo amore. In questo ultimo periodo ho ricevuto delle attenzioni da parte di altre persone e le ho accettate", continua la 24enne e spiega di voler partecipare al programma mossa dal dubbio se Valerio è la persona giusta per lei. Il ragazzo spiega di aver avuto delle mancanze nei confronti della fidanzata perché ha scoperto delle chat nel telefono di lei con due ragazzi diversi. "Anche io voglio capire se è la persona giusta per me".

Lucia e Rosario

Lucia ha 27 anni ed è fidanzata con Rosario da 2 anni: "Scrivo a Temptation Island perché vivo questo amore a distanza", dice la ragazza che sarebbe pronta a convivere con il suo fidanzato, ma lui "tergiversa e non si sente pronto, perché vorrebbe più tempo per se stesso". "Ho accettato di partecipare perché credo che la convivenza sia un passaggio molto importante per la nostra relazione e penso debba essere una libera scelta e non un obbligo". Lei lo pone davanti a una scelta: "O usciamo da qui e andiamo a convivere insieme o ci lasciamo definitivamente".

Denise e Marco

Denise ha 36 anni. Con Marco convive da 1 anno e mezzo, ma stanno insieme da 4 anni: "Scrivo al programma per sapere chi è ad oggi Marco, perché purtroppo non lo so più. Non so se mi ama, non mi fido di lui, specialmente dopo aver scoperto un tradimento che risale a tre anni fa", ha detto la ragazza nel video di presentazione. Lui non ha negato di aver sbagliato: "È vero, ho fatto un errore, ma ad oggi penso di essere cambiato, perché negli ultimi anni le ho dato delle dimostrazioni forti", ha aggiunto Marco che ha cambiato lavoro e ha deciso di andare a convivere con lei, "ma il suo atteggiamento nei miei confronti non è mai cambiato, tutto quello che faccio non le va mai bene".