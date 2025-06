Dopo il terremoto che si è generato in seguito alle rivelazioni di Carlo Motta, che a Fanpage.it ha dichiarato di aver visto in diverse occasioni la sua ex Helena Prestes dopo la finale del Grande Fratello (all’insaputa di Javier Martinez), tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino, che si mormorava fossero in crisi, la storia d’amore procede a gonfie vele. E adesso, i numerosissimi fan della coppia potranno vederli nuovamente in tv.

Questa settimana, infatti, i due ex gieffini hanno registrato una puntata della nuova edizione di Alessandro Borghese Celebrity Chef, cooking show che va in onda su TV8. Due personaggi celebri si improvvisano chef, preparando un menù degustazione, composto da tre portate, presso i ristoranti di Alessandro Borghese (a Milano e a Venezia). Aiutati dalla brigata del ristorante, i due concorrenti si contendono la vittoria come miglior chef della serata. Molto probabilmente, la puntata di Celebity Chef con protagonisti Helena e Javier andrà in onda tra settembre e ottobre prossimi.

Ma non è tutto. Stando a quanto rivelato dall’opinionista Viviana Bazzani, Helena Prestes potrebbe approdare in un programma televisivo al fianco di un noto conduttore.

Helena Prestes: "Con Javier voglio un rapporto sano"

“Come sto vivendo le pressioni relative alla mia storia? Da qui mi entra e da qui mi esce, perché ci sono troppi giudizi. Cioè, stamattina ho detto 'mi manca tantissimo', e volevo subito fare una storia, poi ho posato il telefono e ho detto 'no, non devi postare una storia. Gli hai già scritto mi manchi tantissimo'. Devi addestrarti a non lasciarti andare ai commenti e all'odio, anche perché il mio rapporto con lui è intenso e lo stiamo vivendo con tanta calma e tanta riservatezza, perché non è uno scherzo. Noi dentro sappiamo cosa proviamo e quale sarà il nostro modo di reagire, cerco di mantenere il rapporto riservato. Lo faccio per proteggere me stessa e la mia relazione, perché in tutti i rapporti c'è un'evoluzione e non devo raccontare tutto, perché poi diventa pericoloso. Con Javi voglio vivere un rapporto sano”.