Sono stati presentati questa mattina a Napoli i palinsesti Rai per la stagione televisiva 2025-2026. Sono tante le novità, a partire da Elettra Lamborghini che, che approderà su Rai 2 al timone di Boss in Incognito al posto di Max Giusti (che è passato a Mediaset). Da Warner Bros. Discovery arriva anche l’ex concorrente del Grande Fratello, Flavio Montrucchio, che diventerà uno dei volti de I Fatti Vostri. Torna in Rai anche Nicola Savino che, al fianco di Rocio Munoz Morales, condurrà il nuovo programma Freeze. Un’ulteriore novità è rappresentata dall’arrivo su Rai 2 dei The Jackal, che condurranno Chi ha incastrato Peter Pan? (il programma cambierà però nome – molto probabilmente per questioni legate al copyright - e si chiamerà Gli Scatenati). Antonella Clerici, invece, condurrà uno show musicale dal titolo Jukebox.

Le prime serate di Rai 1

Sono state presentate anche le grandi prime serate di Rai 1: Tale e Quale Show con Carlo Conti (dal 26 settembre al 7 novembre); Ballando Con Le Stelle con Milly Carlucci (dal 27 settembre al 20 dicembre); The Voice Senior con Antonella Clerici (dal 14 novembre al 19 dicembre). Su Rai 2 sono stati confermati Belve (e Belve Crime) di Francesca Fagnani e Il Collegio (che sarà disponibile prima su RaiPlay dal 23 ottobre al 6 novembre, e poi in prima serata a partire da dicembre). La voce narrante di quest’anno sarà quella di Pierluigi Pardo, telecronista di punta di Dazn.

Il day time

Torneranno poi anche La Vita In Diretta, Affari Tuoi (dal 7 settembre) e Domenica In, che Mara Venier condurrà in coppia con Gabriele Corsi. Tra le novità dello storico programma della domenica pomeriggio di Rai 1 anche un salotto con quattro vip in studio, un ulteriore gioco telefonico e momenti coreografici. E ancora: Uno Mattina News con Tiberio Timperi, Bar Centrale con Elisa Isoardi, Linea Blu con Livio Beshir. Su Rai 3, invece, arriverà un nuovo programma di Luca Barbareschi: Allegro ma non troppo in seconda serata a partire dal 2 novembre.