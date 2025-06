Continua a far discutere la relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, protagonisti dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Due giorni fa, una segnalazione arrivata a Deianira Marzano da una persona vicina alla coppia ha scatenato il panico tra i fan. “Conosco Gianmarco e Cristina, e ti posso dire che lei sta proprio fuori di testa – si legge nel messaggio inviato all’esperta di gossip -. Non gli risponde al telefono, ignora i messaggi, zero totale. Sta credendo a tutto quello che legge online, tutto! E’ nera, non vuole sentire ragioni e ha chiuso ogni tipo di contatto con lui. Lui non sa più che fare, ha provato pure a chiamare amici che abbiamo in comune, ma niente… Nessuno riesce a farle cambiare idea. E’ una situazione assurda”.

A smentire queste voci però era stato Amedeo Venza, il quale ha rivelato che fra i due non ci fosse in corso nessuna crisi: “Tra Gianmarco e Cristina è tutto ok! Persone vicinissime alla coppia mi hanno assicurato che i due (soprattutto lui) non vuole pressioni di nessun genere e che vuole conoscerla meglio! Non sono fidanzati ufficialmente ma ci stanno lavorando! E per quanto riguarda un’ipotesi di convivenza (sempre lui) al momento non ne vuole sapere! La vuole conoscere bene!”.

Nelle ultime ore ad intervenire è stata la stessa Cristina che, rispondendo ai fan durante una diretta su Instagram, ha detto: “No non mi sono lasciata! Ma perché ancora ste cose? Non capisco! Non è che non rispondono su Gianmarco in realtà vi ho già risposto, nel senso non ci siamo lasciati più di questo che vi devo dire? Io non lo so!”.

Nel frattempo, Gianmarco Steri sarebbe in lizza per partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello. A lanciare l’indiscrezione è stato Amedeo Venza: “Gianmarco è uno tra i primi probabili concorrenti della prossima edizione del Gf! breve farà un colloquio…”. Insieme a lui, nella Casa più spiata d’Italia potrebbe esserci, come rivelato da Lorenzo Pugnaloni (che però non ha fatto il nome), anche Martina De Ioannon, la ragazza che il barbiere romano ha corteggiato a Uomini e Donne, e che alla fine ha scelto di lasciare il programma con Ciro Solimeno.