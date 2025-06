Ieri pomeriggio, Beatrice Luzzi è stata ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, un programma che si mostra sempre più vicino ai reality targati Mediaset. Prima dell’attrice, infatti, sono intervenuti Amanda Lecciso e Iago Garcia, concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello, per parlare della loro storia d’amore, e Thais Wiggers e Elena Barolo (quest’ultima ha parlato del gossip su Antonino Spinalbese).

Beatrice Luzzi ha giocato al trita-volte, e l’opinionista del GF, ovviamente, è stata messa davanti alla scelta fra Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. “Io, Alfonso e Cesara siamo stati una buona squadra, l’abbiamo fatta con grande professionalità. A lui devo molto perché insieme agli altri autori mi hanno scelto come concorrente e mi hanno permesso di tornare davanti la telecamera. Quando sono stata concorrente lui con me è stato molto empatico e a volte tagliente. Quindi fra lui e Cesara trito lei, a lui sono troppo grata”.

Il fatto che la Luzzi abbia “tritato” la collega opinionista non stupisce. In un’intervista rilasciata alcuni mesi fa al Corriere della Sera, aveva infatti sottolineato come la giornalista del TG 5 non avesse mai spesso parole positive nei suoi confronti nonostante i continui attacchi subiti quando si trovava nella Casa più spiata d’Italia: “Quando nella scorsa edizione ero al Grande Fratello come concorrente e subivo molestie psicologiche, lei (Cesara Buonamici, ndr) non ha mai speso una buona parola, non mi sopportava. Quest’anno non mi ha accolto con grande entusiasmo”.