Una nuova edizione del Grande Fratello tornerà a settembre in versione “All Stars” per celebrare il venticinquesimo anniversario. Stando a quanto anticipato da Davide Maggio, sembra che il cast possa essere composto in gran parteda ex concorrenti che nel corso degli anni hanno reso celebre il reality show. Ma a cambiare non sarà esclusivamente la formula, bensì anche le due opinioniste che non verrebbero riconfermate.

Grande Fratello, chi saranno le opinioniste

Secondo 361 Magazine, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi non torneranno sulla loro poltrona: “Al timone, con entusiasmo del pubblico, potrebbe esserci ancora Alfonso Signorini, che negli anni ha saputo dare al reality un tono più umano e narrativo. Tuttavia, si parla di un cambio in panchina per le opinioniste: al posto di Beatrice Luzzi, nelle ultime settimane è apparso il nome di Stefania Orlando, che per il momento non ha ancora smentito e neanche confermato il rumor. Per quanto riguarda invece Cesara Buonamici pare non sia stata confermata”.

In effetti i rumor che vorrebbero Stefania Orlando come possibile opinionista del nuovo GF circolano già da alcune settimane, ma Dagospia ha fatto un altro nome. Secondo Alberto Dandolo, Alfonso Signorini vorrebbe Anna Pettinelli al suo fianco: “Cambiamenti in corso al GF. Nei corridoi di Cologno Monzese serpeggia una voce: Alfonso Signorini vorrebbe tanto come opinionista della prossima edizione del GF la vulcanica Anna Pettinelli. Ci riuscirà? Ah, saperlo”.

Due ex volti di Uomini e Donne al Grande Fratello?

Sul fronte concorrenti, nelle passate settimane è circolato anche il nome di Gianmarco Steri, tronista dell’ultima edizione di Uomini e Donne uscito dal programma con Cristina Ferrara (i due sarebbero in crisi). Secondo il collega Lorenzo Pugnaloni, il barbiere romano avrebbe messo gli occhi proprio sul Grande Fratello. Si dice che starebbe facendo di tutto per entrare nella Casa più spiata d’Italia e vivere una nuova esperienza televisiva, ben diversa da quella del dating show di Maria De Filippi. Per ora si tratta solo di voci, ma il suo nome è uno di quelli tenuti d’occhio dalla produzione.

Intanto, nelle ultime ore, sempre Pugnaloni ha lanciato una nuova indiscrezione: “Il GF potrebbe essere pronto a riesumare un recente ‘triangolo’ da Uomini e Donne: un ex tronista e una ex tronista che non l’ha scelto potrebbero ritrovarsi insieme all’interno della Casa. Ovviamente, tutto in fase embrionale e da decidere”. Ma chi sono l’ex tronista e la ex tronista in questione? Gli indizi portano in un’unica direzione: dovrebbe trattarsi proprio di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon. Quest’ultima, infatti, ha deciso di lasciare il dating show di Canale 5 con Ciro Solimeno e non con il barbiere, diventato poi tronista.