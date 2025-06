La storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, nata durante la stagione 2023-2024 di Uomini e Donne continua ad essere argomento di discussione, soprattutto tra i numerosi fan della coppia. Lo scorso ottobre, i due ex volti del dating show di Maria De Filippi hanno vissuto una crisi profonda che li ha portati anche ad una – seppur momentanea – rottura. I due, poi, hanno infatti deciso di dare una seconda possibilità al loro amore.

Le parole di Raffaella Scuotto a Verissimo

L’ex corteggiatrice, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme al fidanzato, aveva raccontato che la frattura si è creata a causa delle differenze caratteriali e perché sembra che lui fosse distaccato e non le dedicasse tempo e attenzioni: “All’inizio tutto andava bene. Una volta usciti da Uomini e Donne io ero molto avanti con i sentimenti e lui era in una fase di scoperta. Dopo la scelta c’era tanto entusiasmo e forte passione, poi sono arrivati gli alti e bassi. Tutto era dovuto anche ai caratteri molto diversi.

Treviso, Napoli, c’era molta distanza. I primi problemi sono iniziati quando siamo usciti dal programma, io ero speranzosa, speravo di vivere quella favola che non avevo mai vissuto. Poi con il tempo ho capito che dovevamo vivere la vita vera, fatta di distanze, di caratteri diversi e di età diverse. Nei mesi ci sono stati dei problemi. Non ne abbiamo mai parlato perché abbiamo preferito lavare i panni sporchi in casa.

Cosa mi dava fastidio in quel periodo? tante disattenzioni, il suo distacco, mi pesava tutto. Io a un certo punto decido di scrivere sui social che non stavamo più insieme, l’ho fatto a sua insaputa. Le cose non andavano da mesi. Lui ha aperto il telefono e ha visto. Non avevo fiducia in lui e litigavamo tantissimo. Lui non mi dava modo di pensare che potevo fidarmi e a me arrivavano tante segnalazioni. Un giorno mi è arrivata una telefonata di una fidanzata di un suo amico che mi dice ‘lui ha rovinato la mia relazione e io rovino la sua, lui era a una cena a Venezia e c’erano delle ragazze’. Ho dato fiducia a lei, le ho creduto, poi con il tempo ho capito di non potermi fidare”.

Lo sfogo di Raffaella Scuotto

Nelle ultime ore, però, la coppia è finita al centro delle polemiche. Il motivo? In molti non apprezzano il fatto che molto spesso loro escano a far serata da soli. Ed è proprio questa la ragione di un nuovo sfogo di Raffaella, accusata da alcuni fan di aver trascorso in discoteca senza Brando: “Vedo che nel mondo c’è poca libertà personale quando si sta in una relazione, quindi è strano quando si vive la propria libertà anche a distanza. Ho sempre ritenuto opportuno e necessario vivere la propria vita, sempre portando rispetto all’altra persona. Io lascio parlare”.