Giovedì 3 luglio debutta in prima serata su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island. Il settimanale Chi ha svelato in anteprima i volti e i nomi dei tentatori. All’interno del villaggio delle fidanzate vedremo, come anticipato nelle passate settimane, l’ex gieffino Emanuele Fiori e gli ex corteggiatori di Uomini e Donne, Gabriel Merolla e Francesco Farina.

Tra gli altri tentatori vedremo il personal trainer Lorenzo di 22 anni, il rappresentante Alessandro di 36, Edoardo di 25, impiegato in un’azienda informatica, l’operaio specializzato Mariano di 32, il caposquadra in una ditta logistica Andrea, di 29 e ancora l’autista Salvatore di 27 anni, il calciatore ventiquattrenne Flavio, Matteo tecnico metalmeccanico di 28 anni e infine la guardia giurata Manuel di 26 anni.

Per quanto riguarda le tentatrici, invece, il settimanale Gente ha pubblicato le prime immagini delle ragazze che vivranno a stretto contatto con i fidanzati. Tra loro troviamo: Ale di 22 anni, Mariela di 27, Rebecca di 22, la ventottenne Eva e Claudia di 26 anni. E ancora Alice, 20, Marianna, 23, Arianna, 31, Marta, 21, Alessia 24, Ylenia, 20. Nicol, 27 e infine Ary di 22 anni.