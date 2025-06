Nei giorni scorsi, Can Yaman è tornato nuovamente al centro del gossip. Sul profilo Instagram di un beach club di Castel Volturno, località del Litorale Domizio, è stato pubblicato un collage di foto, e tra queste si vede anche il divo turco in compagnia di una ragazza girata di spalle. Grazie al tag è stato però possibile risalire all’identità della donna in questione: si tratta della dj e produttrice nota come Sara Bluma. Due giorni fa, Can è uscito definitivamente allo scoperto. Lui e la sua nuova fiamma sono apparsi fianco a fianco all’Italian Global Series Festival, evento in corso a Rimini e Riccione fino al 28 giugno.

A svelare nuovi retroscena sulla nuova relazione del divo turco è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica: “Can Yaman ufficializza così la sua storia con Sara. Ricordiamo che lei è ancora sposata con Stefano Papa, proprietario dei Sanctuary, noto locale notturno, dove tra l’altro il turco è sempre stato ospite. La relazione clandestina andava avanti da febbraio 2024”.

Can Yaman via Instagram

Chi è Sara Bluma, la nuova fiamma di Can Yaman

Sara Bluma, all’anagrafe Sara Chichani, è un volto noto del panorama clubbing europeo. Nata da famiglia di origini algerine, ha iniziato giovanissima la sua carriera a Ibiza, esibendosi nei locali più noti dell’isola. Con il tempo ha creato Boudoir, format che unisce musica elettronica, burlesque e cabaret, pensato per un pubblico adulto e fuori dai canoni mainstream. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album, Teenage Dream, e da allora il suo nome è cresciuto nel circuito dei festival e dei club.