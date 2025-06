Nel corso dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda la scorsa settimana, c’è stato un violento scontro fisico tra Omar Fantini e Dino Giarrusso. Lo Spirito dell’Isola ha dunque preso dei provvedimenti, e ieri sera Veronica Gentili si è occupata della questione. I due naufraghi si sono scusati con il pubblico, e dallo studio è intervenuto anche Mirko Frezza, che ha dato del falso a Giarrusso.

“Lui è un bugiardo! No io parlo con te Veronica, non mi va di parlare con lui. Sì è uno che mente, è un bugiardo, non è una bella persona. Quella è la vita reale e lì proprio perché non hai comfort esci al naturale per come sei davvero. Questo è uscito come uno che attacca una donna e lo fa addirittura alle spalle. Io perché ho attaccato a parole una donna, lui l’ha difesa, adesso però l’ha menata. poi fuori dal gioco voglio sapere una cosa da lui. Ma il matrimonio con la moglie è combinato? Perché uno come lui non può avere una donna così bella accanto. Poi lui dice la sua verità, ma ci stanno anche le altre verità. parla sopra tutti da due mesi, ma la fa finita?”.

Invece di replicare a Mirko Frezza, Dino Giarrusso se l’è presa con Simona Ventura, la cui unica colpa è stata quella di aver riso: “Aspettate, Simona scusami ma non mi sei piaciuta. Cosa c’entri tu? Hai riso! La tua risata non mi sembra corretta. Mia moglie è la donna più bella del mondo per me e mi ama tanto come io amo molto lei. Non credo che sia bello dire in diretta tv che il mio matrimonio è combinato”.

Dopo avergli dato del bugiardo, Mirko Frezza ha detto che Dino Giarrusso è un classista e giudica le persone in base al titolo di studio e al lavoro. L’ex Iena si è subito difeso: “E allora tu che dici che non vuoi condividere la stessa aria con i vegani? Io non ho mai giudicato nessuno per il titolo di studio, ho tanti amici umili. Sappi che ho fatto il cameriere e ho molti amici che non sono diplomati o laureati. E Veronica Gentili che mi conosce da 15 anni può testimoniarlo”. A quel punto, l’ex naufrago in studio è sbottato: “Sì 15 anni, e ancora non t’ha dato un calcio in c**o?!”.