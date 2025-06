Milly Carlucci e la sua squadra sono già al lavoro per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che dovrebbe partire tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Alla giuria non dovrebbero essere apportate modifiche: dietro al bancone rivedremo Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Sul fronte ballerini professionisti, invece, ci sarà il debutto di Ciquito, al secolo Yovannay De Jesus Moreta. Nel frattempo, la conduttrice e il suo team di autori stanno cercando di convincere diversi vip a scendere in pista.

Stando a quello che hanno rivelato Il Messaggero e Nuovo Tv, Milly Carlucci sogna di avere Chiara Ferragni nel cast e l’avrebbe contattata nuovamente (l’ha già fatto un anno fa e non è andata bene). Non solo l’imprenditrice digitale, sembra che Milly voglia anche Barbara D’Urso, che nella passata edizione è stata “ballerina per una notte”, ma anche questa è un’operazione decisamente complicata. Decisamente più fattibile l’arrivo di Melissa Satta nel cast del dancing show di Rai Uno. Il quotidiano romano, però, ha fatto anche altri nomi: “Possibile partecipazione anche per l’ex marciatore Alex Schwazer e la conduttrice Lorena Bianchetti. In lizza pure il cantante Rosa Chemical che, a Sanremo 2023, baciò Fedez”.