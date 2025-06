Shaila Gatta è stata tra le protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello, durante la quale ha vissuto una passionale quanto burrascosa storia d’amore con Lorenzo Spolverato. Storia giunta al capolinea lo scorso 31 marzo, quando durante la finale l’ex velina è entrata nella Casa per scaricare il modello milanese.

Adesso, la ballerina napoletana è diventata il volto dei casting della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, in partenza il prossimo settembre. “Attenzione, domandona importante: vi siete mai chiesti ‘come ci starei nella Casa del Grande Fratello?’. Perché ragazzi, nulla è impossibile, perché non provare? Iscrivetevi ai casting, provateci. Carpe diem, cogli l’attimo – le parole di Shaila -. La vita va presa al volo e crederci sempre, mi raccomando, non mollate perché è un’esperienza che vi cambierà la vita e anche il vostro modo di pensare”.

Come partecipare ai casting del Grande Fratello

“Il tuo sogno è varcare la Porta Rossa? Grande Fratello sta cercando nuovi protagonisti e nuove storie da raccontare. Iscriviti ai casting su https://grandefratello.endemolshine.it e mandaci la tua candidatura… il prossimo concorrente potresti essere proprio tu”.