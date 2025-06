Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono in crisi? Una diretta su TikTok ha fatto scattare il campanello d’allarme tra i fan della coppia nata a Uomini e Donne. Alcuni utenti, infatti, hanno interpretato, infatti, alcune dichiarazioni dell'ex corteggiatrice come segnali di tensioni nel rapporto.

La spiegazione, tuttavia, è arrivata direttamente da Cristina. Gianmarco non era presente durante la live perché si trova a Marbella “per un addio al celibato, è in vacanza con gli amici”, ha spiegato rispondendo alle preoccupazioni dei follower per l'assenza del fidanzato. Cristina, inoltre, ha dichiarato che al momento non è prevista l'idea di andare a convivere, alimentando così ulteriori dubbi. Ma l'ex corteggiatrice ha spiegato che, semplicemente, non è il momento giusto per fare questo passo. E a smentire le voci di crisi ci ha pensato lo stesso Gianmarco, che nonostante si trovasse in compagnia degli amici, ha partecipato attivamente alla diretta della fidanzata, commentando ironicamente le sue parole.

"Cristina ha chiuso ogni contatto con Gianmarco", la segnalazione

Nelle ultime ore, però, una segnalazione arrivata a Deianira Marzano da una persona vicina alla coppia ha scatenato il panico tra i fan. “Conosco Gianmarco e Cristina, e ti posso dire che lei sta proprio fuori di testa – si legge nel messaggio inviato all’esperta di gossip -. Non gli risponde al telefono, ignora i messaggi, zero totale. Sta credendo a tutto quello che legge online, tutto! E’ nera, non vuole sentire ragioni e ha chiuso ogni tipo di contatto con lui. Lui non sa più che fare, ha provato pure a chiamare amici che abbiamo in comune, ma niente… Nessuno riesce a farle cambiare idea. E’ una situazione assurda”.

Pugnaloni si espone sulla crisi tra Gianmarco e Cristina

Nel frattempo, interpellato dai follower circa la presunta crisi tra Gianmarco e Cristina, il collega Lorenzo Pugnaloni, particolarmente addentro alle dinamiche relative a Uomini e Donne, in una storia su Instagram ha dichiarato: “Per me è il classico esempio del fregarsi a vicenda. Lui pensa a quattro serate da fare (e vi ricordo che le fanno tutti i tronisti una volta usciti. E mi ricordo che criticava sempre una persona perché secondo lui ambica a questo mondo... poi ci si ritrova in mezzo). Come vi ho detto sta facendo di tutto per il GF. Lei, invece, coglierà la palla al balzo per sbarazzarsene. L'ha 'usato' per farsi il nome, per costruirsi una vetrina e lavorare in questo mondo. Fine. Quindi ti direi nessuna vittima e nessun carnefice”.

Dopo giorni di rumor e speculazioni, pochi istanti fa Cristina Ferrara ha rotto il silenzio durante una breve diretta su Instagram. A chi le ha chiesto se lei e Gianmarco Steri si fossero lasciati, lei ha risposto: “No, non ci siamo lasciati. Sono tutte ca**ate quelle che sto leggendo”.