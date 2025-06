Alessandro Basciano, accusato di stalking nei confronti della sua ex compagna Sophie Codegoni, resta senza braccialetto elettronico perché… sono finiti!

Il dj ligure e la nota influencer si erano conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sembrava una bellissima storia d’amore, sugellata anche dalla nascita della piccola Céline Blue, e invece è finita nel peggiore dei modi. “Finché stavamo insieme era amorevole, carino e dolce. Il problema nasceva nel momento in cui io mi staccavo da lui, che fosse per andare a mangiare una pizza, per andare a lavorare o da mia mamma, lui cambiava completamente. Lui doveva essere la priorità della mia vita davanti a tutto e tutti”, aveva raccontato Sophie in un’intervista al Corriere della Sera.

Basciano si è sempre professato innocente, ma lo scorso aprile aprile la Cassazione ha confermato per lui il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dall’ex compagna e di comunicare con lei, ratificando il provvedimento del tribunale del Riesame, che aveva osservato come il dj si fosse reso responsabile di “condotte idonee a generare nell’ex compagna un «perdurante stato di ansia e paura condizionandone le abitudini di vita”.

Alessandro, al suo rientro dagli Stati Uniti dove si trovava per lavoro, avrebbe dovuto indossare il braccialetto elettronico utile a verificare che non si avvicinasse alla Codegoni. Ma per questo mese - fa sapere l'Adnkronos - non è stato possibile eseguire il provvedimento perché "per questo mese tutti gli slot sono occupati".