Mario Cusitore è stato uno dei protagonisti della passata edizione di Uomini e Donne. Il discusso ex corteggiatore di Ida Platano è stato intervistato da Lorenzo Pugnaloni per il settimanale Mio, e non ha nascosto il suo desiderio di tornare nel dating show di Maria De Filippi, magari in una veste differente: “Se Maria mi richiama, vengo anche di corsa. Mi rimetterei in gioco in qualsiasi veste, anche come addetto alle pulizie… o come tronista!”.

Ma l’argomento più spinoso resta sempre Ida Platano, con la quale Mario Cusitore ha vissuto un rapporto ricco di alti e bassi: “Quello che saremmo potuti diventare io e Ida, nessuno mai. Nessuna coppia avrebbe potuto eguagliarci”.

L’ex cavaliere ha poi commentato le coppie nate di recente a Uomini e Donne, “approvando” esclusivamente quella formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto: “Da due anni a questa parte salvo solo Brando e Raffaella. Il resto non mi ha convinto”.