Un ex naufrago dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, che si è ritirato dopo solo due settimane, già pensa al Grande Fratello. Stiamo parlando di Nunzio Stancampiano, che intervistato da ComingSoon si è proposto per il reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Io sono pronto per il Grande Fratello! Per me sarebbe un sogno, è un programma che mi piace tanto. Quest’anno l’ho seguito tantissimo”. Il suo concorrente preferito di Nunzio Stancampiano è stato Lorenzo Spolverato: “Se non ci fosse stato Lorenzo, sarebbe stato noioso. Lui ha dato tanto al programma, io lo guardavo per lui perché ha un carattere simile al mio, senza filtri e senza copioni. Mi è piaciuto tanto anche Alfonso, ma il vero protagonista è stato Lorenzo. Creava dinamiche vere, nel bene e nel male. Io porterei un po’ di ritmo e di allegria, verità. Se vogliono persone vere e una stagione positiva, Signorini mi deve tenere in considerazione”.

Nunzio ha poi parlato della sua esperienza ad Amici: "È stata una montagna russa. Quando sono stato mandato via a settembre, per me è stata la sconfitta più grande della mia vita. Io mi sono presentato ad Amici come campione italiano e quindi per me è stata tosta. La mia uscita al Serale, invece, è stata la vittoria più grande perché mi ha dato la possibilità di ballare tutti i giorni e farmi conoscere dal pubblico italiano. Ringrazierò sempre Maria per avermi dato questa possibilità e aver realizzato il mio sogno. Lei è davvero una mamma per gli allievi, ti fa sentire a casa, si preoccupa di tutti al 100%. A me faceva da mental coach, io sono un carattere molto particolare. Sarò sempre grato a lei e ad Amici. È stata un'esperienza che mi ha cambiato sia a livello umano che professionale. Rifarei tutto, il mio unico rimpianto è quello di essere entrato a due settimane dal Serale. Per come è andata, però, sono davvero felice. Sono entrato come il più odiato e sono uscito come il più amato di tutti".