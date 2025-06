Pare essere giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra un ex vippone e la fidanzata. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro che, dopo la fine della passionale quanto burrascosa relazione con Oriana Marzoli, nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, aveva iniziato una frequentazione con una ragazza di nome Yulia.

Solo poche settimane fa, l’imprenditore veneto aveva pubblicato diverse foto mentre si trovava in compagnia della fidanzata, ufficializzando così la loro storia. Le cose tra i due sembravano procedere a gonfie vele, ma negli ultimi giorni circolavano voci circa una presunta crisi. Adesso, però, le cose sembrano essere precipitate, tant’è che nelle scorse ore Yulia ha pubblicato alcune storie che sembrano essere indirizzate proprio Daniele: “Mia nonna diceva ‘il bugiardo quando viene scoperto si arrabbia o si fa vittima’. Poi ha aggiunto: “Mi tiro fuori. Non ho più intenzione di giustificarmi, spiegarmi o difendermi. La mia energia non è infinita, e preferisco spenderla per guarire, ricostruirmi e stare bene. Questa storia serve solo a dire: non risponderò, non parteciperò, non cadrò più nel gioco. Chi vuole capire, capirà. Chi vuole attaccare, lo farà comunque. Ma io non ci sarò più. Fine. Ora inizio a pensare a me”.

Dal canto suo, l’ex vippone non si è espresso chiaramente in merito alla fine della sua relazione con Yulia, ma ha pubblicato una Instagram story decisamente criptica: “Time to back in love with myself”. In sostanza, Dal Moro vuole dedicarsi esclusivamente a sé stesso.