Il Grande Fratello tornerà su Canale 5 il prossimo settembre, e puntualmente ogni estate tornano a circolare le voci sul possibile nuovo cast. Tra i nomi più “gettonati” c’è quello di Paola Barale, che è stata nuovamente accostata al reality show condotto da Alfonso Signorini. Questa volta, però, oltre al nome della showgirl è stato fatto anche quello del suo ex compagno, Raz Degan. A rivelarlo è stato Lorenzo Pugnaloni su LolloMagazine: “Secondo alcune indiscrezioni esclusive raccolte da LolloMagazine.it, la produzione del reality avrebbe contattato due nomi di grande richiamo: Raz Degan e Paola Barale. Una notizia che, se confermata, potrebbe rivoluzionare il cast del GF e attirare l’attenzione di un pubblico ancora più vasto”.

In passato, Paola Barale ha più volte raccontato di aver ricevuto proposte per la versione Vip del Grande Fratello: “Grande Fratello Vip? Me lo chiedono di continuo, mi offrono anche grandi cifre. Non sarò mai ricca. Certo mi piace la bella vita. Ed è importante essere tranquilli quando, per esempio, si sta male e ci si deve curare. Ma so gestire il denaro e la mia felicità è più importante. I reality non hanno dei bei contenuti”.

Nel frattempo, sempre sul fronte cast, la scorsa settimana sono venuti fuori i nomi di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, entrambi ex tronisti di Uomini e Donne (in precedenza il barbiere romano è stato un corteggiatore dell’ex volto di Temptation Island). Ma non solo. In lizza ci sarebbe anche Raul Dumitras, ex di Martina. L’obiettivo è ovviamente quello di creare la dinamica di un triangolo amoroso.