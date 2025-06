Sono passati due anni da quando Barbara D’Urso è stata sollevata dalla conduzione di Pomeriggio 5. Mediaset ha parlato di scelta concordata con la conduttrice partenopea, ma lei ha smentito questa versione in un’intervista rilasciata a La Repubblica.

Negli ultimi mesi si è a lungo parlato di un possibile approdo in Rai della D’Urso, e lo scorso fine settimana, William Di Liberatore, direttore dell’intrattenimento Prime Time, ha ammesso che c’è un progetto anche in fase di lavorazione che riguarda proprio Barbara. E’ stata la stessa conduttrice a parlarne in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Ci sono stati dei contatti con Di Liberatore. L'ho incontrato con il ceo di Fremantle Italia. Mi ha detto di avere grande stima di me e del mio percorso professionale, soprattutto in termini di risultati: non solo per lo share, ma anche per la raccolta pubblicitaria. Di quale programma abbiamo parlato? Non è Carramba! E non sono otto puntate. E' un progetto di emotainment bello, elegante, popolare, commovente e divertente. Al direttore è piaciuto moltissimo. L'idea è di fare 4 o 5 puntate, il venerdì sera. Tra l'altro, ho visto che a gennaio il bel programma della Clerici si sposterà dal venerdì al sabato. Tutto quadra".

Poi, la conduttrice ha parlato della sua assenza dalla tv: "Non sono scomparsa per mia scelta. Ma, invece, ho scelto io in questi due anni di stare tranquilla, in un angolo, di non parlare, non replicare alle mille cose che ho letto. E aspettare. La pazienza è la virtù dei forti, e io sono una donna forte".

La D'Urso è poi tornata con la mente a quando le hanno comunicato che non avrebbe più condotto Pomeriggio 5: "E dalle 16,30 del 26 giugno del 2023, quando ho avuto per vie traverse la notizia che non avrei fatto più parte della trasmissione che avevo creato nel 2008, che leggo qualsiasi cosa su di me. Cose anche molto spiacevoli. Ma sono fortunata. Il pubblico che ho coltivato in questi 50 anni di carriera mi supporta in maniera incredibile, mi ferma per strada, mi chiede perché non torno, mi dice che è un'ingiustizia. Paradossalmente, io mio non esserci è stato più forte della mia presenza".

Alcuni quotidiani hanno scritto di un veto imposto da Marina Berlusconi circa il ritorno in tv di Barbara D'Urso. Al riguardo, la conduttrice ha dichiarato: "Non ci credo, sarebbe assurdo. Ho sempre avuto un rapporto di stima e affetto con tutta la famiglia Berlusconi, alla quale sarò sempre e comunque grata. Pier Silvio l'ho conosciuto che era un bambino, perché ho cominciato a lavorare a Mediaset quando si chiamava TeleMilano 58, nel 1977, e avevo 20 anni. C'era ancora il Biscione. Se ho più sentito Pier Silvio? No".