Alessia Fabiani ha tracciato un bilancio della sua esperienza a L’Isola dei Famosi. Ai colleghi di SuperGuidaTv, l’ex naufraga ha raccontato di aver deciso di partecipare al celebrity survivor per dare una svolta alla sua carriera. L’ex letterina ha detto di esserci rimasta male per l’eliminazione, ma che se l’aspettava. Poi ha svelato di aver legato più con gli uomini, in particolare con Mario Adinolfi, Dino Giarrusso, Omar Fantini e Paolo Vallesi: “Sono stata sempre un po’ più a favore degli uomini, con loro vado d’accordo. Sono meno sovra strutturati, più semplici, mi sento più simile a loro”.

Nel corso dell’intervista, Alessia Fabiani non ha parlato né di Patrizia Rossetti né di Antonella Mosetti (con cui in Honduras ha avuto scontri piuttosto accesi), ma ha detto che Cristina Plevani è la naufraga più stratega: “Non mi aspettavo così tanta strategia da parte degli altri. Pensavo che le persone fossero un po’ più se stesse. Io sono stata me stessa e sono felice di continuare ad essere così. La persona più stratega là è stata Cristina Plevani. Avendo già conosciuto il meccanismo del reality lei sapeva esattamente come muoversi. Lei è un’esperta di reality quindi sa benissimo come si fa”.

Alessia Fabiani su L'Isola dei Famosi: "Il bilancio è super positivo"

“L’Isola dei Famosi è stata una bellissima esperienza. Mi sono rifugiata nella natura, essere sola con me stessa mi ha aiutato a riflettere molto sulla mia vita e mi ha permesso di farlo in modo nitido, senza fronzoli. Ti trovi ad analizzare gli affetti, a valutare quello che ti manca e capisci quali sono le priorità. Il bilancio è super positivo”.