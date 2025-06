Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini. Nella giornata di ieri, la coppia, che si trova in vacanza in Versilia, a Forte dei Marmi, ha festeggiato il quinto mesiversario. L’influencer campana ha condiviso tra le sue Instagram stories uno scatto di una romantica a bordo piscina, aggiungendo la seguente didascalia: “Pizza per due. Mesiversario”.

Prima di ufficializzare la loro storia durante un viaggio alle Maldive, la Fiordelisi aveva parlato di Fratini (senza, però, fare il suo nome) in un’intervista rilasciata a Novella 2000: “Sto frequentando qualcuno, non dico chi è, ma posso dire che è un ragazzo fantastico. Me l’ha fatto conoscere una mia cara amica che si chiama Carolina, quindi è un amico suo. Non dico altro perché potrei fare casini, però questo è uno spoiler. Dico anche che non vive a Milano, è molto bello, molto dolce, molto intelligente. Forse non è il genere di ragazzo che il pubblico si aspetta da me, perché io ho sempre avuto ragazzi molto diversi da lui. E sono felice. Carolina aveva ragione: è molto affascinante. Lei spesso mi consigliava di vederlo, solo che entrambi eravamo fidanzati. Prima di uscire allo scoperto dobbiamo vedere come va, non voglio che si intromettano terze persone. Anche se in realtà non ci stiamo nascondendo: usciamo, andiamo a cena. Ma in posti dove è più difficile venire fotografati”.

La rottura con Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi è una delle influencer con maggiore seguito in Italia (può contare su un nutritissimo numero di fan). La sua popolarità è cresciuta esponenzialmente grazie alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale è stata una delle protagoniste assolute anche grazie alla passionale quanto tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Relazione giunta, però, al capolinea – non senza polemiche - nel giugno 2023, a distanza di circa due mesi dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nel febbraio 2024, durante una sua ospitata nel podcast di Luke Marani, imprenditore digitale molto seguito sui social, l’ex gieffina aveva spiegato le ragioni della rottura con Edoardo: “E’ finita perché in certe occasioni non ha voluto lottare, non mi ha messa al primo posto. Devo dire che è stata sicuramente la storia più importante della mia vita. Sicuramente ricorderò per sempre, però purtroppo non ha avuto un bel lieto fine. Si poteva evitare determinate situazioni. Anche io mi sono resa conto di aver sbagliato in molte occasioni, e lui non ha saputo mettermi al primo posto come ho fatto io”.

Le storie con Guglielmo Vicario e Mariano De Matteis

Dopo la fine della storia con Donnamaria, Antonella ha avuto prima una breve frequentazione con il portiere del Tottenham e della Nazionale Italiana, Guglielmo Vicario e, in seguito con l’imprenditore Mariano De Matteis.