Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere la vicenda legata ai regali che ha visto protagoniste Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Dopo la finale, le fan dell’ex Miss Italia hanno aperto diverse raccolte fondi per l’ex gieffina (anche una da 50mila euro, equivalente del montepremi che si è aggiudicato Jessica Morlacchi), e le hanno anche fatto moltissimi regali. A quanto pare, però, alcuni di questi arrivati a casa di Zeudi erano anche per Chiara, che però si è lamentata di non averli mai ricevuti, e sul suo canale broadcast ha scritto: “Ciao ragazzi! in tanti mi state chiedendo il mio indirizzo per poter inviare dei pensieri. Questo è il mio unico indirizzo ufficiale dalla quale ho ricevuto e posso ricevere. Qualsiasi altro indirizzo a cui abbiate spedito purtroppo non ho notizia. Grazie a tutti!”.

In seguito alle polemiche, è spuntato sui social una sorte di decalogo stilato dai fan di Zeudi dal quale prendere spunto per farle nuovi regali, e per evitare che le vengano recapitati fiori destinati ad appassire dopo pochi giorni (o persino dei doppioni). Per ciò che riguarda le donazioni in denaro, invece, i sostenitori dell’ex Miss Italia hanno spiegato che potranno essere di sostegno alla sua carriera.

“Sarebbe meglio iniziare a organizzare i regali da inviare a Zeudi, perché ha ricevuto e sta ancora ricevendo molti doppioni. Posso essere il tuo punto di riferimento per qualsiasi domanda o richiesta al riguardo. Passerò tutto a Carmen, che ci aiuterà a capire se le idee che abbiamo sono utili - si legge nel decalogo -.È meglio acquistare regali che possano essere utili, perché Zeudi è stata sommersa da doni belli e affettuosi, così ora possiamo concentrarci sul sostenerla con regali che la aiutino nella sua carriera e nel suo successo. Su un piano più pratico: Peluche: la casa ne è piena! Quanto sono carini Coco e Blu? Abbiamo fatto un ottimo lavoro, quindi possiamo dedicarci ad altro. Fiori: ne ricevono tonnellate ogni giorno e sono molto contenti, ma il problema è la gestione dello smaltimento, ecc., che sta diventando opprimente. Abbiamo ricevuto dei bouquet meravigliosi e abbiamo riempito la casa di profumo, ma purtroppo, dopo pochi giorni, devono essere buttati via Colazioni: fantastiche! Ricordate però che in casa siamo in tre, quindi spedire 30-40 pasticcini potrebbe essere eccessivo e uno spreco, soprattutto se le consegne sono frequenti. Cerchiamo di essere più consapevoli dello spreco alimentare e di acquistare quantità appropriate. Altri regali: Ci sono file online con ciò che è già stato inviato, ma se potessimo creare un sistema più facile da controllare/ confrontare per tutte le aree dei fandom, per evitare duplicati, potrebbe essere utile”.

Ovvialente, il decalogo in questione è diventato virale sui social, e il popolo del web ha notato in particolare un passaggio relativo alle colazioni, nel quale si fa riferimento al fatto che “però in casa siamo in tre”. Parole che lasciano intendere che chi ha scritto il decalogo sia strettamente legato a Zeudi.