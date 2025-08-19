La coppia formata da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, nata sotto i riflettori dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata ospite del programma radiofonico "Non Succederà Più", condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, dove ha raccontato la loro esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia, senza risparmiare critiche e frecciatine (ne abbiamo parlato QUI).

Durante l’intervista, la coppia non ha usato mezzi termini per descrivere il proprio percorso nel reality. In particolare, Tommaso ha lanciato una frecciatina velenosa nei confronti di Pamela Petrarolo.

Le amicizie nate nella Casa

Nonostante alcune tensioni, Mariavittoria Minghetti ha voluto sottolineare come con molti dei coinquilini con cui aveva instaurato un buon rapporto nella Casa, il legame sia rimasto solido anche una volta finita l’esperienza televisiva: “Tanti, cioè, in realtà tutti quelli con cui eravamo in contatto nella casa, cioè molto stretti, li sentiamo quotidianamente anche fuori. Io sento tantissimo Jessica Morlacchi, per esempio”.

Ha poi aggiunto: “Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice non ci è capitato proprio di sentirli, Zeudi Di Palma nemmeno. Ma, guarda, niente di diverso da quello che si vedeva in televisione, sinceramente”.