Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti, ex protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello, hanno rilasciato un’intervista a Giada De Miceli per Radio Radio, raccontando senza filtri la loro esperienza nel reality show. Entrambi hanno dichiarato che, se potessero tornare indietro, non rifarebbero il programma.

Tommaso Franchi si è mostrato particolarmente critico nei confronti del reality, definendolo un vero e proprio incubo: “Sono contento di essermi svegliato da questo incubo. Io c’era un motivo per cui non guardavo la TV e adesso lo so. Ogni giorno che passava mi vergognavo sempre di più di essere lì dentro per come era fatto il programma. Come esperienza invece ci sta”.

Dall’altra parte, Maria Vittoria Minghetti ha evidenziato la difficoltà dell’isolamento all’interno della Casa: “Mi era mancata tantissimo la normalità. Dopo tutti quei mesi ti manca proprio. Ti manca banalmente anche andare al lavoro. 6 mesi e mezzo sono troppi, è abbastanza alienante”.

Quando la conduttrice ha chiesto a Tommaso se la sua critica fosse legata ad alcune dinamiche interne, lui ha precisato di non poter entrare nei dettagli a causa del contratto firmato.

Nel corso dell’intervista, la coppia ha anche parlato del loro rapporto e della convivenza, visto che attualmente vivono a distanza tra Roma e Siena. Tommaso ha spiegato: “Maria Vittoria è un fenomeno nel lavoro che fa. Dentro la Casa aveva insicurezza, fuori ho visto sicurezza e un riconoscimento da parte dei suoi colleghi incredibile, quindi se deve lavorare a Roma sarà a Roma. Chi sono io per dire no, vieni a Siena?”.