La nuova edizione di Amici 25, in partenza il 28 settembre 2025 su Canale 5, potrebbe riportare in scena una delle formule più iconiche della storia del talent show: le squadre. Un ritorno al passato che promette di dare nuova linfa al programma, soprattutto nella fase del pomeridiano, tanto amata dai fan. A lanciare l'indiscrezione è il mortale MondoTv24.

Quando le squadre facevano parte di Amici

Per anni, la divisione degli allievi in Squadra Bianca e Squadra Blu ha rappresentato il cuore pulsante della scuola di Maria De Filippi. Le squadre si sfidavano settimanalmente in prove di canto, danza e creatività, creando dinamiche intense tra i concorrenti e appassionando milioni di telespettatori.

L'ultima volta che questa struttura è stata utilizzata in modo continuativo risale al 2017, durante la diciassettesima edizione del programma. Da allora, il format si è evoluto, ma in molti ne hanno sentito la mancanza.

Il successo che potrebbe tornare

I dati parlano chiaro: negli anni in cui le squadre facevano parte integrante del pomeridiano, Amici raggiungeva una media di oltre 3 milioni di spettatori a puntata, con picchi superiori al 21% di share. Un coinvolgimento che andava ben oltre le performance, grazie a rivalità accese, legami forti tra i ragazzi e un pubblico sempre più partecipe.

Il ritorno delle squadre potrebbe quindi rappresentare una mossa strategica per recuperare quel livello di empatia e spettacolarità che ha fatto la fortuna del programma.

Cosa cambierebbe per gli allievi di Amici 25

In un contesto a squadre, gli allievi si troverebbero ad affrontare sfide non solo individuali ma anche di gruppo, dove il risultato collettivo potrebbe influenzare il percorso personale. Questo elemento porterebbe a:

maggiore spirito di squadra;

nuove rivalità e alleanze;

più occasioni per mettersi in gioco sotto pressione.

Anche per Maria De Filippi e i professori, tornare a gestire gli allievi all'interno di squadre consentirebbe di creare differenze narrative tra i gruppi, aumentando il ritmo e la tensione del pomeridiano.

Un’edizione attesa dai fan

La venticinquesima edizione di Amici si preannuncia come una delle più ricche di novità. Il possibile ritorno delle squadre sarebbe solo una delle sorprese in arrivo, in un anno simbolico per il talent più longevo della TV italiana.

I fan sono già in fermento, pronti a scoprire chi saranno i nuovi protagonisti e come evolverà il racconto di quest’edizione, che promette emozioni, sfide e – forse – un tuffo nostalgico nelle dinamiche più amate di sempre.