Potrebbe non essere finita qui per i protagonisti di Temptation Island 2025. Dopo una delle edizioni più seguite degli ultimi anni, il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia potrebbe fare ritorno su Canale 5 già a settembre. Ma questa volta, non si tratterà di una nuova stagione con volti inediti, bensì di uno speciale "tre mesi dopo" che svelerà cosa è successo alle coppie durante l’estate.

Uno speciale post-vacanze per chiudere il cerchio

Secondo quanto riportato da FanPage.it, Mediaset starebbe concretamente valutando l’ipotesi di riportare il programma in prima serata per una puntata evento che aggiorni il pubblico sugli sviluppi delle storie iniziate (o finite) durante il mese di luglio.

“Gli ascolti record della quattordicesima edizione, che è andata in onda dal 3 al 31 luglio 2025, hanno dato un segnale chiaro: le relazioni in crisi appassionano gli spettatori a tal punto che sono disposti a guardare lo stesso programma per ben tre sere di seguito”, si legge sul sito.

Lo speciale, che dovrebbe andare in onda tra la metà e la fine di settembre, sarebbe ancora in fase di definizione, ma l’interesse del pubblico e la curiosità attorno ai protagonisti sembrano spingere la produzione verso il “sì”.

I protagonisti che potremmo rivedere

A rendere ancora più appetibile questo ritorno sono le tante storie rimaste in sospeso, o che hanno avuto sviluppi inaspettati dopo la fine del programma. Tra le più chiacchierate:

Sonia Barrile e Simone Margagliotti : lei ha scoperto di essere incinta proprio durante le riprese del programma. La coppia ha lasciato insieme il villaggio, ma tutti si chiedono: come procede ora la gravidanza e la relazione?

e : lei ha scoperto di essere incinta proprio durante le riprese del programma. La coppia ha lasciato insieme il villaggio, ma tutti si chiedono: come procede ora la gravidanza e la relazione? Alessio Loparco e Sonia Mattalia : una delle coppie più complesse dell’edizione. Si vocifera che abbiano addirittura deciso di cancellarsi dall’Ordine degli Avvocati , gesto che ha scatenato polemiche e curiosità. Sono ancora insieme?

e : una delle coppie più complesse dell’edizione. Si vocifera che abbiano addirittura deciso di , gesto che ha scatenato polemiche e curiosità. Sono ancora insieme? Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito : dati per spacciati dopo il falò finale, potrebbero invece essere tornati insieme... a discapito della tentatrice Ary , con cui lui sembrava molto vicino.

e : dati per spacciati dopo il falò finale, potrebbero invece essere tornati insieme... a discapito della tentatrice , con cui lui sembrava molto vicino. Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi: nessun ritorno di fiamma in vista, almeno secondo le ultime indiscrezioni. Lei è stata spesso avvistata con alcuni dei single del programma.

Il silenzio social e l’attesa dei fan

Un dettaglio che ha alimentato i sospetti sul ritorno a settembre è il totale silenzio sui social da parte dei protagonisti dopo la messa in onda dell’ultima puntata. Una strategia che ha il sapore del “divieto imposto”, forse proprio per tenere tutto segreto in vista dello speciale settembrino.

Al momento, manca ancora un annuncio ufficiale da parte di Mediaset o dello stesso Filippo Bisciglia, ma tutto lascia pensare che i riflettori si riaccenderanno presto sull'isola delle tentazioni. E, come sempre, non mancheranno colpi di scena, lacrime, chiarimenti e… forse anche qualche nuovo inizio.