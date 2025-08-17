A distanza di tempo dalla sua vittoria al Grande Fratello VIP 7, Nikita Pelizon è tornata a raccontare la sua esperienza nella Casa, rivelando dettagli inediti in una lunga intervista rilasciata a Fanpage. La modella, oggi anche cantante, ha svelato la cifra reale ricevuta per il suo trionfo nel reality e come ha deciso di spenderla.

“100mila euro sono un’utopia perché me ne sono arrivati 38mila. 50mila li ho donati all’associazione con la quale ho iniziato a collaborare (Marevivo), gli altri li ho spesi per cose mie e per l’avvocato a cui mi sono rivolta per difendermi dagli attacchi ricevuti nella Casa del Grande Fratello”.

Tra nuovi progetti e voglia di tornare in TV

Nonostante le polemiche, Nikita non esclude la possibilità di partecipare nuovamente a un reality, magari proprio al Grande Fratello. Anzi, si dice pronta a mostrare un nuovo lato di sé, meno incline al silenzio: “Sinceramente sì, anche il Grande Fratello stesso se ce ne fosse la possibilità. Porterei un’altra versione di me, sicuramente buona ma dubito capace di stare zitta. Indipendentemente dai reality, mi piacerebbe fare TV, anche essere la spalla di qualcuno. L’opinionista? Sì, sono molto brava ad analizzare le persone”.

Il rapporto con Oriana Marzoli: “Maschere a seconda delle necessità”

Non potevano mancare riferimenti a Oriana Marzoli, seconda classificata al reality e con la quale Nikita ha avuto diversi scontri, dentro e fuori dalla Casa. Dopo un TikTok polemico, la vincitrice ha rincarato la dose durante l’intervista: “Nel reality, a seconda delle necessità, indossava le maschere che più le convenivano. Con l’aiuto dell’amico Luca Onestini pianificava in anticipo le prossime mosse. Nei mesi dentro la Casa io ho assorbito e parlato in maniera elegante, poi una volta uscita ho ascoltato il consiglio del mio amico Paolo Ruffini e non ho detto niente. Il punto è che se non ti difendi mai, sembra che non hai nulla da dire o che le persone abbiano ragione, quindi ho deciso di farlo. Sinceramente mi ha chiamato più volte tro**a e mi ha anche rivolto altri insulti”.

“Cambia fidanzato in ogni reality”: la risposta di Nikita

Molte le critiche ricevute da Nikita per la frase pronunciata su Oriana durante un video virale, che ha fatto molto discutere. La Pelizon, tuttavia, ha difeso le sue parole: “Tanta gente ha commentato dicendo che era un insulto, in realtà è la pura verità dei fatti. Se dovessi cambiare fidanzato ogni mese, avrei difficoltà a non confondermi con i nomi.

Non so fino a che punto Oriana sia in grado di spingersi pur di arrivare a una vittoria, basta pensare a come ha iniziato il percorso al GF. Ci ha provato prima con Antonino Spinalbese, un’ottima strategia visto che lui era l’ex di Belen Rodriguez e se ne sarebbe parlato, poi con Luca Onestini e infine con Daniele Dal Moro”.