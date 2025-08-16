Si è parlato molto negli ultimi giorni di un presunto nuovo flirt per Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello. Dopo giorni di silenzio e voci sempre più insistenti, il modello ha deciso di intervenire pubblicamente per fare chiarezza, smentendo categoricamente ogni rumor.

Le segnalazioni sui social

Le prime indiscrezioni sono arrivate tramite Instagram, dove noti esperti di gossip come Lorenzo Pugnaloni e Deianira Marzano hanno ricevuto numerose segnalazioni. Secondo alcuni follower, Spolverato avrebbe iniziato una nuova frequentazione dopo la fine della relazione con Shaila Gatta. Ma si trattava solo di voci?

Il video di risposta di Lorenzo Spolverato

A mettere fine alle speculazioni ci ha pensato lo stesso Lorenzo, pubblicando un video sul suo canale broadcast. Nel filmato, il modello ha ironizzato sull’immagine di una ragazza alle sue spalle, dicendo: “Lei no, lei è un poster, è un cartellone.”

Un modo chiaro per dire che non si tratta affatto della sua nuova fidanzata, ma solo di una coincidenza che alcuni hanno interpretato male.

“Sparlare senza sapere vi fa stare bene?”

Nel video, Spolverato si è mostrato visibilmente infastidito dalle false notizie circolate sul suo conto: “C’è tanto di quel dispiacere perché leggo di quelle robe... ogni volta questa. Quando affronto le situazioni dando spiegazioni, sembra che debba giustificarmi”.

Ha poi aggiunto un messaggio diretto a chi alimenta questi gossip: “Se sparlare senza sapere vi fa stare bene… ma io dico, concentratevi sulle cose serie. Non è che se uno frequenta lo stesso posto o fa la foto nello stesso posto allora è fidanzato. Esiste l’amicizia tra uomo e donna, usciamo da questa mentalità bigotta”.

Nessun nuovo amore all’orizzonte

Con queste dichiarazioni, Lorenzo Spolverato ha smentito in modo netto ogni voce su una presunta nuova relazione. Ha concluso il suo intervento sottolineando: “Lei è una mia amica. Basta”.

Insomma, almeno per ora, il cuore di Lorenzo Spolverato sembra essere libero. E le voci che lo vorrebbero già impegnato sentimentalmente si possono archiviare come semplici pettegolezzi. Una lezione, forse, su quanto sia facile travisare una semplice foto o una frequentazione innocente.