Nonostante le voci di crisi, Hande Ercel e Hakan Sabanci continuano a godersi la loro storia d’amore a pieno ritmo. La celebre attrice turca, amatissima sui social, e il suo fidanzato hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram nuove foto romantiche durante la loro vacanza estiva in Italia.

Nei mesi scorsi si era parlato di una rottura tra la Ercel, 31 anni, e l’imprenditore Sabanci, ma le immagini pubblicate dalla coppia sembrano smentire ogni pettegolezzo. Già qualche settimana fa Hakan Sabanci aveva chiaramente negato le voci di separazione, mentre Hande, rientrata da un viaggio di lavoro a Parigi senza di lui, aveva spiegato: «Quando viaggio per lavoro vado da sola, ma in vacanza stiamo quasi sempre insieme».

La coppia, spesso al centro dell'attenzione della stampa turca, è stata vista anche al matrimonio del figlio dello stilista Elie Saab in Libano, dove è stata tra le presenze più fotografate. I loro scatti in coppia hanno collezionato in pochi minuti migliaia di like.

Ora i due si sono concessi qualche giorno di relax in Italia e i loro nuovi post pieni d’amore stanno già facendo impazzire i fan. Tra panorami da sogno, tramonti e abbracci, Hande e Hakan continuano a dominare le cronache rosa, mostrando che il loro legame procede più forte che mai.