È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per Love and Tears, l’attesissimo adattamento turco della serie sudcoreana da record Queen of Tears, che debutterà a settembre su ATV.

Il primo trailer della produzione, interpretata da Barıs Arduc e Hande Ercel nei panni di Meyra e Selim, ha già suscitato grande entusiasmo. Le immagini, ricche di emozioni forti e scene toccanti, hanno immediatamente conquistato il pubblico e dominato i social network.

Scritta da Dilara Pamuk e diretta da Engin Erden, la serie racconta la tormentata storia d’amore tra i due protagonisti, promettendo di regalare momenti intensi e indimenticabili. “Alcune storie, una volta riscritte, sono persino migliori delle prime. Proprio come Meyra e Selim…” recita il messaggio promozionale che accompagna il lancio.

L’attesa cresce di giorno in giorno, e Love and Tears si prepara a diventare uno degli eventi televisivi della nuova stagione, destinato a lasciare un segno profondo nei cuori degli spettatori.