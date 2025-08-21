Alfonso D’Apice, ex volto noto di Temptation Island ed ex concorrente del Grande Fratello, è tornato a parlare della sua esperienza televisiva e dei protagonisti dell’ultima edizione del reality dei sentimenti. In un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni per il settimanale Mio, D’Apice ha condiviso riflessioni sincere e qualche stoccata pungente, raccontando aneddoti legati al mondo dei reality show.

Il triangolo Valerio, Sarah e Ary

Uno dei primi temi affrontati da D’Apice è stato il discusso triangolo amoroso che ha animato l’ultima edizione di Temptation Island, quello tra Valerio, Sarah e la tentatrice Ary. “Non so chi più abbia usato l’altro, ma di certo si sono incrociati in un momento particolare e complicato”.

Un’osservazione che fa emergere il punto di vista critico dell’ex gieffino: per lui, più che una vera storia d’amore, si è trattato di una coincidenza di fragilità e circostanze.

Il legame con Filippo Bisciglia

Nel corso dell’intervista, Alfonso ha anche parlato del rapporto ancora vivo con Filippo Bisciglia, storico conduttore di Temptation Island: “Una persona eccezionale e vera, non scontata in questo ambiente”.

La storia d’amore con Chiara Cainelli

Sul piano personale, Alfonso D’Apice ha parlato della sua relazione con Chiara Cainelli, con cui convive "fin dal giorno zero". Un rapporto che definisce: “Solido e maturo, cresciuto lontano dalle telecamere ma reso ancora più forte dal percorso personale di entrambi”.

Javier e Helena: “Lasciateli vivere in pace”

Infine, non è mancata una riflessione su una delle coppie più chiacchierate del momento: Javier e Helena. “Lui è un mio amico, spero che li lascino vivere in pace”.