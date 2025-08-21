Durante un’intervista a Radio Radio, Tommaso Franchi, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha lanciato delle dure accuse nei confronti di Pamela Petrarolo, anch’essa protagonista del reality show. Secondo Tommaso, Pamela avrebbe avuto un atteggiamento falso nei suoi confronti: “Alcune hanno la maschera, quindi non hanno bisogno di andare a Tale e Quale per metterla… Non so cosa faccia. Non l’ho mai più vista né sentita”.

La risposta di Pamela Petrarolo

Non si è fatta attendere la replica di Pamela Petrarolo, ex ragazza di Non è la Rai e prossima concorrente di Tale e Quale Show. In un messaggio rivolto ai fan e ai detrattori, Pamela ha espresso tutta la sua serenità e il suo impegno nel prepararsi per questa nuova avventura televisiva: “Ciao ragazze, ho visto che mi state inoltrando dichiarazioni (o semi tali) contro di me, di alcuni ‘ex gieffini’ con cui ad oggi non condivido più nulla se non un'esperienza finita e passata.

Sinceramente, ve lo dico con tutto l'affetto del mondo perché vi voglio bene; in questo periodo mi sto allenando dalla mattina alla sera per prepararmi al meglio all'esperienza (che sogno da tutta la vita) che mi aspetterà da settembre. Non mi serve cadere nelle loro provocazioni, non ne ho bisogno. Però ne posso approfittare per dirvi GRAZIE. Leggo ogni vostro messaggio di difesa e di amore. Siete meravigliosi. Ci vediamo prestissimo, prima o poi in diretta su Rai1. Vi voglio bene Assai. Vostra Pam. P.S. Tutto il resto è noia”.