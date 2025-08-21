Nelle ultime settimane si è parlato con insistenza di un possibile ritorno di fiamma (l’ennesimo) tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura, ex volti di Temptation Island. Nonostante le loro dichiarazioni ufficiali smentiscano qualsiasi riavvicinamento, alcune segnalazioni recenti sembrano raccontare una storia diversa.

Un passato tra alti e bassi

I due si sono messi alla prova proprio nel reality delle tentazioni, ma alla fine decisero di uscire separati, salvo poi tornare insieme alcuni mesi dopo. Dopo l’ennesima rottura, Francesca ha proseguito la sua avventura televisiva come tronista nella stagione più recente di Uomini e Donne, mentre Manuel ha mantenuto un profilo più riservato.

Il matrimonio che ha riacceso i rumors

Francesca e Manuel sono stati visti insieme durante il matrimonio degli ex compagni d’avventura Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, evento che aveva già alimentato i rumors sui social. Tuttavia, Manuel ha prontamente chiarito, in un’intervista a Fanpage, di essere single e in buoni rapporti con Francesca, negando ogni ritorno di fiamma: “Non c’è stato alcun ritorno di fiamma, io sono single e anche lei lo è. Negli ultimi mesi sono stato molto in giro e anche lei è stata a Ibiza più di una volta, se fossimo stati fidanzati non credo sarebbe andata così”.

Ha aggiunto anche il motivo del loro avvicinamento durante la cerimonia: “Francesca ha avuto un problema con il vestito, le si è rotta la zip e ha rischiato di restare mezza nuda. Io, conoscendola, so che situazioni del genere le creano ansia e quindi mi sono offerto di aiutarla, visto che gli altri erano impegnati per le nozze”.

Segnalazioni contrastanti: baci in discoteca e accuse

Nonostante le smentite, lo scorso luglio una segnalazione arrivata a Deianira Marzano ha riacceso il dibattito. Una follower ha riferito di aver visto Manuel e Francesca in una discoteca intenti a chiacchierare e scherzare con una certa complicità, tanto che Manuel avrebbe anche tentato di baciarla.

Ma veniamo all’attualità: nella giornata di ieri, una nuova segnalazione arrivata alla Marzano riferiva di un avvistamento di Manuel all'esterno di un locale a Porto Rotondo mentre baciava una ragazza diversa. Circostanza che avrebbe provocato la reazione furiosa di Francesca, che è stata vista da alcuni fan mentre discuteva al telefono – presumibilmente con Manuel – accusandolo di essere “senza pudore”.

Una storia ancora aperta

Il rapporto tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura continua a essere un tema caldo nel mondo dei reality e dei social media. Tra smentite ufficiali, gesti d’aiuto e segnalazioni piccanti, la coppia sembra più complicata che mai. Resta da vedere se questa volta riusciranno a trovare un equilibrio o se il loro legame continuerà a essere fatto di alti e bassi.