Da “rivali” in amore ad amiche (quasi) inseparabili: è questa la trasformazione che ha coinvolto Perla Vatiero e Greta Rossetti, entrambe ex fidanzate di Mirko Brunetti. Dopo un passato segnato da incomprensioni e tensioni, le due influencer hanno deciso di voltare pagina e costruire un nuovo rapporto basato sulla complicità e il rispetto.

Il passato turbolento: il litigio dopo la reunion del Grande Fratello

Il motivo principale del loro allontanamento risale allo scorso settembre, durante una reunion di alcuni ex concorrenti della diciassettesima edizione del Grande Fratello. La festa di compleanno dello chef Federico Fusca è stata teatro di un vero e proprio “terremoto” nelle dinamiche tra le ex gieffine.

Le voci di una chiacchierata “segreta” tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti hanno scatenato una reazione dura da parte di Perla Vatiero, che ha deciso di smettere di seguire entrambi su Instagram. In seguito, Perla ha spiegato di aver agito così per “rabbia” e per la delusione causata dal comportamento inatteso di Mirko Brunetti: “Il mio è stato un gesto dettato dalla rabbia, non lo so… Ho reagito così perché è stata una cosa che non mi aspettavo che lui facesse, avendo cose passate… Non me l’aspettavo, ci sono rimasta male quando sono venuta a conoscenza di determinate cose e io ho preferito levare il segui per avere un certo distacco, perché non è così facile come sembra”.

Perla e Greta a Pechino Express?

Nonostante il passato burrascoso, da maggio le due influencer hanno ricominciato a frequentarsi regolarmente e hanno persino trascorso insieme un periodo di vacanza, segno che la loro amicizia è oggi più forte che mai.

Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, Perla Vatiero e Greta Rossetti potrebbero addirittura partecipare insieme alla nuova edizione di Pechino Express, un’avventura che potrebbe mettere alla prova la loro complicità e rafforzare ancora di più il loro legame.