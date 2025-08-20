Le stelle di Eşref Rüya, una delle produzioni più seguite di Kanal D della scorsa stagione, non smettono di brillare anche durante la pausa estiva. Tra loro, spicca Demet Özdemir, che nella serie veste i panni di Nisan, giovane cantante dal cuore combattivo. Oltre a conquistare il pubblico con la sua interpretazione e le canzoni cantate per la fiction, l’attrice continua a far parlare di sé anche fuori dal set.

Protagonista della copertina di agosto di InStyle, Özdemir ha raccontato di vivere questa estate come un momento di ricarica: «Sono più concentrata sul riposo. Sto cercando di recuperare energia per la nuova stagione». E proprio sulla seconda stagione di Eşref Rüya ha svelato il suo desiderio: «Spero che il mio personaggio si approfondisca ancora di più. Lo spirito combattivo di Nisan, i suoi sforzi per mandare la sorella a scuola a Istanbul mentre costruisce la propria carriera, mi hanno colpito molto. Viene da un luogo che conosco bene».

Ma è sull’amore che la star ha regalato le riflessioni più sorprendenti: «L’amore tra Eşref e Nisan mi ha conquistata. È un amore che si attende, che si cucina lentamente, con immaginazione. Non credo che le nuove generazioni abbiano vissuto spesso un sentimento simile».

Poi, lo sguardo sulla vita privata: «Penso che sia prezioso che l’amore sia fugace. È ciò che lo distingue dall’infatuazione. L’amore vero ha a che fare con chimica e curiosità, con l’incapacità di raggiungere un obiettivo. Se durasse per sempre, come potrebbe essere così importante nelle nostre vite?».

Con queste parole, Demet Özdemir conferma la sua autenticità: un’attrice capace di incantare il pubblico sullo schermo e, al tempo stesso, di parlare con sincerità della fragilità e della forza dei sentimenti.

Intanto, Eşref Rüya, prodotta da Tims&B, si prepara a tornare su Kanal D con i nuovi episodi, pronta a riconquistare i fan con emozioni e colpi di scena.