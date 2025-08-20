Il Grande Fratello 2025 segna un ritorno alle origini del reality show, con una serie di novità che promettono di rinnovare il format. Simona Ventura è stata scelta per condurre la diciannovesima edizione del programma, prevista in prima serata su Canale 5 dal 15 settembre al 22 dicembre 2025. Questa edizione avrà una durata di 100 giorni e si concentrerà su storie autentiche e volti sconosciuti al grande pubblico.

Un ritorno alle origini: cast senza influencer

Una delle principali novità riguarda la composizione del cast. Mediaset ha deciso di escludere influencer, tiktoker e personaggi già noti dai social media, puntando su concorrenti completamente sconosciuti. Questa scelta segna una discontinuità rispetto alle edizioni precedenti, che avevano visto la partecipazione di volti già popolari.

Un solo appuntamento settimanale e durata contenuta

Per mantenere alta l'attenzione del pubblico, il programma andrà in onda una sola volta a settimana, il lunedì sera, con una durata complessiva di circa tre mesi. Questa scelta mira a evitare l'eccessiva diluizione del format e a mantenere un ritmo narrativo più serrato.

Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e televisione, tornerà “il regolamento serio di tanti anni fa”: nessuna trasgressione verrà accettata. “La linea Nip promessa verrò mantenuta – ha aggiunto Pugnaloni -. L’unica cosa che potrebbe accadere – sempre se verrà confermata – è l’entrata di personaggi semi sconosciuti o conosciuti per una/due settimane, ovviamente per creare la giusta dinamica. Ma questi ultimi non entrerebbero da concorrenti”.