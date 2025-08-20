Da almeno tre anni, il nome di Francesca Fagnani ritorna puntualmente ogni estate tra i rumors del possibile cast di Ballando con le Stelle, lo storico programma condotto da Milly Carlucci. A partire dal 2022, le voci sulla sua partecipazione si sono rincorse di stagione in stagione, ma la risposta è sempre la stessa: niente pista da ballo per la conduttrice di Belve.

Nel 2023, alcuni magazine hanno addirittura ipotizzato una sua possibile presenza nella giuria del programma, ma anche in quel caso Fagnani ha smentito con decisione, affermando: “Non ci sarò, non è vero. Però non vedo l’ora che riparta, vi seguirò dal divano di casa mia, come sempre”.

Contattata più volte, ma non interessata

Le indiscrezioni sono tornate anche quest’anno, tra la fine di luglio e l’inizio di agosto 2025. Alcuni siti avevano riportato che Francesca Fagnani sarebbe entrata a far parte del cast insieme a nomi come Barbara d’Urso, Andrea Delogu e Francesca Fialdini. Tuttavia, ancora una volta, la diretta interessata ha spento ogni entusiasmo.

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha infatti contattato personalmente Fagnani, che ha confermato di essere stata contattata dalla produzione, ma ha anche ribadito di non aver accettato. Come riportato da MowMag: “Lei non ci sarà. Anzi, mi ha rivelato che le è stato già proposto diverse volte, ma di non essere interessata. Anche l’anno scorso e l’anno prima avevano scritto che lei avrebbe fatto parte dei concorrenti di Ballando. Questa volta però un po’ ci ho creduto perché mi hanno chiamato addirittura la mattina presto per dirmela, però a ‘sto punto ho chiesto subito alla diretta interessata con una serie infinita di messaggi, e mi ha assolutamente smentito la cosa”.

Un’occasione mancata (per ora)

Una sua eventuale partecipazione sarebbe stata un vero colpaccio per Milly Carlucci, non solo per la grande popolarità di Fagnani, oggi tra le figure femminili più influenti della TV italiana, ma anche per il possibile effetto “scintille” che avrebbe potuto generare la sua presenza.

Infatti, in più occasioni, la giurata Selvaggia Lucarelli ha punzecchiato pubblicamente Francesca Fagnani, esprimendo anche critiche feroci nei confronti dello spin-off Belve Crime. Una coesistenza tra le due nel programma avrebbe sicuramente acceso le dinamiche interne e attirato ancora più attenzione mediatica.

Ma almeno per quest’anno, niente da fare: Francesca Fagnani non ballerà. Resterà ferma, ma solo sul divano, pronta a commentare (magari con ironia) la nuova edizione di Ballando con le Stelle.