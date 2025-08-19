I funerali di Pippo Baudo si terranno mercoledì 20 agosto a Militello in Val di Catania, il paese d’origine del decano dei presentatori tv, morto sabato 16 agosto all’età di 89 anni. Ad annunciarlo al Tg1 è stato il sindaco del paese siciliano, Giovanni Burtone.

Domani sera, dopo le esequie, Rai 1 manderà in prima serata uno speciale dal titolo "Ho fatto13 - I Festival di Pippo Baudo", in cui saranno ripercorse tutte le edizioni di Sanremo condotte da Pippo Baudo. Lo speciale andrà in onda dalle 21:30 alle 23:30 su Rai 1.

Un’occasione per ricordare e celebrare una delle figure più importanti e amate della televisione italiana, che ha segnato intere generazioni con la sua lunga carriera.