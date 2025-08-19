Mercoledì scorso, Fedez ha infiammato il palco del Red Valley Festival a Olbia con una versione restaurata ad hoc della sua hit del 2011, Tutto il Contrario. Tra una strofa e l’altra, il rapper non ha risparmiato frecciatine rivolte a diversi colleghi, tra cui Tony Effe, Achille Lauro e Elodie. Quest’ultima è stata presa di mira soprattutto per la polemica sul suo sold out a San Siro, ottenuto grazie alla vendita di biglietti a prezzi fortemente scontati.

Fedez ha commentato in modo pungente: “Elodie, a San Siro, in pratica è lo spin off di Chi l’ha visto, come il patriarcato, come Gesù Cristo”.

Ma non è finita qui: nel mirino del rapper è finita anche la sua “nemesi” Selvaggia Lucarelli. “Fedez è morto, Selvaggia è molto triste, ora chi la considera, ha perso il suo core business”.

La lunga attesa per la risposta di Selvaggia Lucarelli

Nonostante molti si aspettassero una risposta immediata, la penna infuocata della giornalista e giurata di Ballando con le Stelle è rimasta silenziosa per diversi giorni. Selvaggia Lucarelli ha preferito godersi le vacanze lontano dal clamore mediatico, ma ieri pomeriggio è arrivata la resa dei conti con un articolo pubblicato sulla sua newsletter.

Il mancato sold out di Fedez a Forte dei Marmi

Nell’articolo, Lucarelli ha rivelato che il prossimo concerto di Fedez, previsto per ieri sera a Villa Bertelli a Forte dei Marmi, non è affatto sold out. Dei 2.400 biglietti disponibili, infatti, molti sono rimasti invenduti, tanto che una società organizzatrice ha inviato agli iscritti alla mailing list un’offerta esclusiva: “SPECIAL PRICE PER TE! … potrai acquistare il biglietto per il concerto del 19 agosto con Fedez a 15 euro anziché 30!”.

Secondo Selvaggia, questa svendita sarebbe stata necessaria per cercare di riempire la platea e recuperare le spese legate al cospicuo cachet del cantante.

Shade e frecciatine finali

La giornalista ha concluso il suo pezzo con una serie di frecciatine indirizzate a Fedez e al suo tentativo, a suo dire, di attirare attenzione con dissing infantili: “Quando butta male, torna a essere la Falena: prova a dissare con rime infantili colleghi e persone che vivono momenti professionali più felici dei suoi”.

Lucarelli ha anche sottolineato come nessuno, a parte forse Tony Effe, abbia risposto ai dissing di Fedez, ignorandolo del tutto.

Infine, ha lanciato una stoccata finale sulla differenza tra i fan di Elodie — 45.000 — e i 2.400 posti disponibili per il concerto di Fedez, con una battuta pungente: “Chissà se al prossimo evento, magari una sagra del tarallo all’anice stellato, riuscirà a riempire la platea senza sconti e senza dissing patetici”.