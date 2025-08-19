Il 2025 non si sta rivelando un anno semplice per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, da sempre al centro dell’attenzione mediatica, sta vivendo mesi segnati da tensioni familiari, scontri pubblici e vicende sentimentali complicate.

Lite con la sorella Cecilia e rapporti tesi con Ignazio Moser

Tutto è iniziato a marzo, quando Belen ha litigato con la sorella minore Cecilia Rodriguez. Da allora, le due non si sarebbero più parlate, nonostante i vari tentativi di riavvicinamento. A peggiorare la situazione sarebbe stato il coinvolgimento di Ignazio Moser, marito di Cecilia, indicato da molti come il punto di frizione principale tra le due donne.

Secondo indiscrezioni, Cecilia sarebbe irremovibile nella sua decisione di non riallacciare i rapporti con la sorella, e la frattura familiare pare tutt’altro che sanabile.

Una serie di scontri pubblici: Milano, rider, benzinaio… e ora Porto Cervo

Ma i guai per Belen Rodriguez non finiscono in famiglia. La showgirl è finita più volte sotto i riflettori per alcuni scontri avvenuti in pubblico:

Un primo episodio a Milano , fuori da un ristorante, con una ragazza;

, fuori da un ristorante, con una ragazza; Un secondo, in strada, con un rider ;

; Un terzo, con un benzinaio, a pochi giorni fa.

L’ultimo episodio in ordine di tempo si è verificato in Sardegna, all’interno di un noto locale.

Nuovo battibecco a Porto Cervo: “patatine contro i guardoni social”

Come rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella rubrica "Chicchi di Gossip", l’ultima scena da copertina ha avuto luogo al ristorante Casa Fiori Chiari di Porto Cervo, dove Belen si trova in vacanza da circa due mesi.

Durante la serata, la Rodriguez si è lasciata andare ballando sopra un tavolo. Alcuni ragazzi romani presenti nel locale hanno iniziato a riprenderla con i loro smartphone. La reazione di Belen è stata immediata e piuttosto accesa: visibilmente infastidita, avrebbe lanciato delle patatine contro i presenti, accusandoli di essere dei “guardoni social”.

Fortunatamente, gli animi si sono placati poco dopo e la serata è continuata senza ulteriori incidenti. Secondo le voci, la showgirl non era accompagnata da alcun partner: segno che anche la frequentazione con il giovane Niccolò sia ormai arrivata ai titoli di coda.