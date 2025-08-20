“Le scenografie dobbiamo ancora allestirle, il titolo però non è più una sorpresa da questo momento perché si chiamerà Dentro la Notizia”. Così Gianluigi Nuzzi ha annunciato il ritorno nel nuovo studio che prende il posto del fu Pomeriggio Cinque. Un cambio di rotta netto, con una promessa ben chiara: “Insieme entreremo nei racconti, nelle notizie, nei fatti, giorno per giorno. Come un mosaico il nostro Paese, tutti i pezzettini devono mettersi bene insieme e così noi arriveremo alla verità. Vi aspetto dalle 17 tutti i giorni”.

Nel corso della settimana, per promuovere il programma, Nuzzi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale TV Sorrisi & Canzoni, svelando anche il contenuto di una conversazione con Pier Silvio Berlusconi.

“Il mio editore mi ha chiesto se fossi disponibile a impegnarmi a essere sempre agganciato ai fatti che si susseguono, dando anche fiato all’approfondimento. E io ho accettato con un grande senso di responsabilità, intaccato solo dall’entusiasmo che sento crescere in me”.

Conduzione in solitaria, ma con esperti

Contrariamente alle voci circolate nei corridoi Mediaset, Gianluigi Nuzzi ha chiarito che sarà l’unico conduttore del programma, anche se si avvarrà del supporto di esperti e specialisti per affrontare in profondità i diversi casi di cronaca.

“La conduzione sarà mia, ma è chiaro che faremo ricorso a specialisti ed esperti quando andremo ad approfondire. Un nome che voglio già fare è quello della dottoressa Gabriella Marano, psicologa molto competente che ha partecipato ad alcune puntate di Quarto Grado”.

Che poi la Marano possa finire anche a commentare il Grande Fratello di Simona Ventura… questo rimane tutto da vedere.

Un nuovo approccio alla cronaca

Dentro la Notizia – spiega ancora Nuzzi – è molto più di un titolo: è una vera e propria dichiarazione d’intenti. “Le emozioni e i sentimenti non sono negoziabili, non reggono le intermediazioni, noi saremo là dove sarà la notizia per raccontarla portandoci dentro tutti gli spettatori… E poi avremo l’indignazione, l’impegno per il diritto alla giustizia e alla verità, che sono più che mai necessari in questo periodo di confusione e fake news”.

Con questa nuova proposta, Mediaset cerca di ridefinire il pomeriggio televisivo con un linguaggio più giornalistico e meno spettacolarizzato, promettendo contenuti veri e approfonditi.