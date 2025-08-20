L’estate non smette di regalarci colpi di scena nel mondo del gossip. Questa volta a far parlare sono due nomi ormai noti per gli appassionati di cronaca rosa: Deianira Marzano e Amedeo Venza. I due esperti di pettegolezzi hanno infatti lanciato una nuova indiscrezione che sta già facendo discutere il web.

Secondo quanto riportato, un ex concorrente del Grande Fratello sarebbe coinvolto in una “tresca segreta” che tiene nascosta a tutti. L’uomo, il cui nome non è ancora stato svelato, si starebbe sentendo tramite WhatsApp e videochiamate con una ragazza appartenente a un fandom molto più giovane di lui.

Stando ai rumor, la giovane sarebbe già innamoratissima, mentre lui preferirebbe mantenere la relazione nel massimo riserbo, evitando che trapeli qualcosa pubblicamente.

Come spesso accade in questi casi, la notizia resta avvolta nel mistero: né Marzano né Venza hanno rivelato l’identità del presunto protagonista, lasciando così spazio a supposizioni e curiosità da parte del pubblico.

Resta ora da vedere se nei prossimi giorni emergeranno ulteriori dettagli o se sarà direttamente l’ex gieffino a rompere il silenzio per chiarire la sua posizione. Nel frattempo, il gossip impazza sui social e i fan si chiedono chi si nasconda dietro questa nuova, misteriosa tresca estiva.