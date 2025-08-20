Mare cristallino, tramonti mozzafiato e sorrisi complici. È questa la cornice della romantica estate che Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini stanno trascorrendo tra Ibiza e Formentera. La coppia ha scelto le Isole Baleari come meta delle vacanze, concedendosi momenti di relax a bordo di un lussuoso yacht.

Social scatenati

Entrambi molto attivi su Instagram, non smettono di condividere con i fan attimi della loro quotidianità fatta di baci, abbracci e panorami incantevoli. Fratini, in particolare, ha pubblicato una serie di scatti che hanno fatto sorridere la fidanzata. “Mi ha rubato le foto che volevo mettere io – ha scherzato Antonella – ma vi prometto che domani il mio post sarà ancora più bello”. E infatti il carosello di immagini pubblicato dall’ex schermitrice ha raccontato tutta la complicità che lega la coppia fin dall’inizio dell’anno.

Notte magica sul mare

Fiordelisi ha poi regalato ai suoi follower alcune storie suggestive: durante una navigazione notturna, mentre la brezza accarezzava la barca, la coppia si è ritrovata circondata da un banco di pesciolini. “Bagnettino notturno. Goodnight”, ha scritto lei, condividendo la magia del momento.

Un amore in crescita

Le vacanze non sono ancora finite, ma una cosa è certa: l’estate 2025 segna un passo importante per Antonella e Giulio. Tra sorrisi rubati, dolci provocazioni social e avventure in mare aperto, i due sembrano più uniti che mai. Il loro amore, giorno dopo giorno, appare destinato a crescere sempre di più.